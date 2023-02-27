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數位中介借殼上市？　江啟臣喊話「全民防衛動員法」勿躁進修法

▲▼ 江啟臣 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

國防部近日預告修正「全民防衛動員準備法」，更名為「全民防衛動員法」，增訂動員實施階段徵購、徵用與罰則等，要求縣市政府平時就應對媒體、從業人員實施調查，戰時實施必要管制與優先報導戰事資訊。國民黨立委江啟臣27日就在臉書上提出質疑，全民防衛動員法大修，是數位中介借殼上市？

江啟臣指出，國防部2月21日預告「全民防衛動員準備法」修正草案，看似廣徵民意，實則僅14天可表達意見，而這14天內，還包含一個四天連假及一個週末，因此真正僅給予社會大眾8天的時間討論，提案表達意見，恰好符合至少需公告7天的最低要求，大幅縮短人民參與的時間與空間。他質疑，「但是，有這麼趕嗎？現行法已無可依循嗎？」他提到，相較109年國防部預告辦理「後備軍人召集優待條例」制定案，公告期間為60天，「難道，給予民眾優惠待遇的事可以慢慢來，限制人民權利的法律，就必須用最短的時間完成？」

江啟臣批評，如此倉促，是否就是為了這會期送到立法院，藉由執政黨優勢強勢通過？全民動員乃事關全民權益，更涉及眾多行政機關、部會執掌、地方政府執行，甚至包括徵用民間資源、人力、物資等，涉及範圍之廣，豈可草率行事。

江啟臣質疑，更具體來說，所謂調查、統計、編組的具體內容為何？是否藉全民防衛動員法修法，行管制媒體之實？他表示，依現行「動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法」，大眾傳播事業指出版事業及廣播電視事業，從業人員指大眾傳播事業之新聞從業人員，包括新聞採訪、撰述編輯、編譯、編審及其他相關工作之人員，修法一旦通過，平時動員準備時期這些事業、人員將全數造冊納管，是否符合憲政制度中之比例原則，即國家的權力行使若有侵害人民之必要時，應以最適當、最小侵害的方法為之。

江啟臣強調，若以防止不實訊息為由，現行已有相關法令管理惡假訊息，於全動法修法中再加強對相關人員的管制作為，是否必要，政府應清楚說明，否則將難逃數位中介借殼上市之嫌。

江啟臣表示，全民防衛動員署111年1月1日成立，這個修法草案是全動署成立後，檢視過去全民防衛動員不足，提出的修法草案，但是，目前並非無法可循。他喊話，究竟關於過去全民防衛動員準備有何不足，檢討報告在哪裡，國防部應對全民講清楚，而非躁進修法，明修棧道，暗渡陳倉。

依照「全民防衛動員法」，動員實施階段」是指戰事發生，或是即將發生、已發生緊急危難時，總統依照憲法發布緊急命令，可實施全國動員或局部動員。

值得關注的是，為因應動員實施階段新聞及不實訊息處理，修法草案增訂「訊息傳播動員準備方案」，業管機關應對出版、廣播電視、網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃，業者需配合辦理並提供相關動員能量資訊，違者將會被處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

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