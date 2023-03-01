全聯濾掛咖啡買1送1！「在家吃早餐」銅板價麵包88折

▲全聯指定咖啡商品祭出「買1送1」起優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

全聯為了推廣「在家吃早餐」，READ BREAD麵包即日起至3/16全品項88折起，銅板價再享優惠；同時還有UCC冠軍監修濾掛式咖啡、cama café、KEY COFFEE、西雅圖等咖啡商品祭出「買1送1」促銷，咖啡族想省錢囤貨趁現在！

全聯閱讀麵包READ BREAD品牌推出6年，販售吐司、餐包與堡體類共有超過40款商品，2022年整體業績達14億元，其中吐司類別仍位居冠軍寶座，在去年同檔期短短28天內就賣出超過1億元的好成績，又以「READ BREAD白吐司」一支商品達千萬業績，「READ BREAD小農鮮奶吐司」原料使用花蓮吉蒸牧場鮮乳，口感香濃滑順，同時擁有動物福利標章認證及潔淨標章，訴求成分簡化無8大添加物，也是人氣商品。

▲堡體餐包如「新英格蘭堡」是不少婆媽的心頭好。（圖／業者提供）

除了吐司，堡體餐包也讓早餐更有變化，是不少婆媽的心頭好，包括銅板價3入41元經濟實惠的美式漢堡，同時是點心也可當早餐的朝食鬆餅，以及持續大受好評的新英格蘭堡，都讓早餐更添變化。今年也推薦「甜麵包」系列，像是草莓夾心、奶酥菠蘿、芋頭菠蘿等，READ BREAD全品項即日起至3/16全面88折起優惠。

而早餐一定要喝咖啡的人，也可趁機囤貨！其中WCE世界盃沖煮大賽冠軍徐詩媛推薦的「UCC冠軍監修濾掛式咖啡醇厚香韻/甘醇醇香/蜜漬醇香」，即日起至3/16 「買1送1」；而世界冠軍杯測師劉邦禹推薦的「伯朗嚴選咖啡豆-陽光馥郁/焙郁醇香風味」，單袋特價388元、2袋458元。

其他像是cama café、KEY COFFEE、西雅圖等咖啡商品，也都祭出「買1送1」促銷。而國人最愛的星巴克、illy、Movenpick、唐寧茶等精品咖啡品牌，也都買得到。

為鼓吹早餐搭配購買，活動期間特別推出購買冷藏鮮乳/牛乳/調味乳任1件，並加購麵包/吐司任一件即可現折5元；生活誌「在家吃早餐」主題指定品，好比起司、麥片、果醬、罐頭等，更享購買任2件贈比得兔印花1枚，快速集印花、把可愛的比得兔帶回家趁現在。

▼全聯即日起～3月16日咖啡優惠。（圖／業者提供）

▼全聯即日起至3月16日READ BREAD麵包優惠。（圖／業者提供）