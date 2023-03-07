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追經典賽必備！全聯祭出飲料零食優惠　大潤發滿千送百

▲▼「WBC世界經典棒球賽」即將開打，全聯、大潤發支援球迷，祭出飲料零食優惠。（圖／業者提供）

▲「WBC世界經典棒球賽」即將開打，全聯支援球迷為中華隊加油，祭出飲料零食優惠。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

2023「WBC世界經典棒球賽」即將開打，為了支援球迷幫中華隊加油打氣，全聯福利中心主打飲料、啤酒、零食85折優惠起，同時祭出預測冠軍隊伍抽「萬國通路行李箱」活動；而大潤發也瞄準商機，力邀近200款知名品牌、近千支商品同慶，推出滿千送百優惠，趁現在買超划算。

全聯自即日起到3/16，推出飲料/啤酒/零食等85折起優惠，包含「金車噶瑪蘭Buckskin柏克金三月啤酒330ML六入組」特價188元；「虎牌冰釀啤酒330ML六入組」4組特價599元、「ASAHI SUPER DRY啤酒500ML四入組」特價197元。

同時持福利卡會員買Lay's樂事、多力多滋、奇多、話匣子，全系列單筆每滿249元再贈250福利點；買OREO、可口、RITZ、瑞士三角巧克力、比利時克特多金象全系列，單筆滿149元贈200福利點、滿199元贈300福利點；而買盛香珍、華元、湖池屋全系列單筆每滿150元贈40福利點。

即日起至3/20還特別舉行「全民瘋棒球 萬國齊聚挺中華」，福利卡友至全聯實體門市消費發票金額單筆滿200元，登錄預測2023棒球經典賽冠軍隊伍，就有機會抽到萬國通路好禮，包含萬國通路20吋旅行箱 (市價5,280元，共4名)、萬國通路13吋手提箱(市價4,580元，共12名) 、萬國通路1,000元商品券(市價1,000元，共16名)。

▲▼「WBC世界經典棒球賽」即將開打，全聯、大潤發支援球迷，祭出飲料零食優惠。（圖／業者提供）

▲大潤發支援球迷，祭出飲料零食優惠。

另外，大潤發於3/9~3/22推出「滿千送百」優惠，活動期間內購買指定品牌飲品、零食、冰品、酒品、泡麵等超過上千支商品，單筆消費滿1000元(不含品牌電器及生鮮商品)，就送100元現金抵用券，全台限量4萬張，每人每卡期間限領2張，可於3/23~4/5使用。

而看球賽不可少的飲料、啤酒也有優惠，像是泰山冰鎮檸檬紅茶535ml*4入組，促銷價72元；可口可樂系列330ml*6入組，促銷價79元，搭配指定系列商品，單筆滿149元送可樂Zero 200ml。同步推出麒麟淡麗GREEN LABEL啤酒、虎牌冰釀啤酒、海尼根Silver星銀啤酒，另有整箱同步促銷中。

零食新品則有樂天小熊餅家庭號-宇治抹茶風味10袋入/盒，促銷價139元；卡迪那mini系列脆薯美式肋排/脆薯起司披薩，促銷價99元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

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