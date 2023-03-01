快訊／重回萬例！今本土+11995、增27死　連假效應明病例恐衝上2萬

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增11995例本土病例及217例境外移入；另確診個案中新增27例死亡。本土個案在前兩天因為連假效應跌破萬例，今日再次重返1萬大關，但仍比上周同日下降25.7%。指揮中心發言人羅一鈞表示，連假結束後病例恐回補，明天單日預期可能上看2萬例。

羅一鈞表示，連假回補效應可能要觀察到明天，因為今天很多確診數是昨天就醫通報，連假最後一天可能還沒正常開診，放假還沒尋求確診，明天公布數字比較能反應狀況。

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指揮中心停止幼兒、長者以及入境、確診者的免費快篩供應，另今日起實施第十一輪家用抗原快篩試劑實名制，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份(30劑)，並可分次(次數不拘)購買(可代購)，讓有需要篩檢族群可以購得每日所需之快篩數量，售價仍為每份(5劑)500元(醫材原則售出，概不退換)。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲3/1最新疫情統計。（圖／指揮中心提供）