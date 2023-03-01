3千萬人大型研究：每天快走11分鐘　可降低23%早逝風險

▲ 想增進身體健康並不難，每天運動11分鐘就有效果。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

你有規律運動的習慣嗎？英國一項大規模研究表明，想促進健康其實不需要高強度訓練或成為運動選手，只要每天快走11分鐘，就可降低23%早逝風險，若每人都達成此目標，可以避免10%早逝案例，分析結果發表於《英國運動醫學雜誌》（BJSM）。

綜合BBC等外媒報導，英國國民保健署（NHS）建議每人每周從事能夠提高心律、使呼吸加快的中等強度運動150至300分鐘，或是會使呼吸急促的激烈運動75至150分鐘，不過多數人都無法達成。但劍橋大學分析指出，有做總比沒有好，且只要做到一半就可帶來實質效果。

劍橋研究人員查閱此前196份有關運動益處的研究，涵蓋96支大型研究團隊、逾3000萬名受試者，取得結論指出，即便只做到NHS建議時數的一半，也就是每周運動75分鐘，相當於每天11分鐘，就可預防1/20的心血管疾病及近1/30的癌症，騎腳踏車、快走、健走、跳舞或打網球都算。

研究表明，這樣就足以使罹患心臟病及中風的風險降低17%，罹癌風險也可降低7%，且對特定癌症效果更大，如頭頸癌、胃癌、白血病及血癌，對肺癌、肝癌、子宮內膜癌、結腸癌及乳癌效果則較低。但長遠來說，規律運動還可降低體脂和血壓，同時改善體質、睡眠和心臟健康。

主導研究的劍橋臨床醫學院流行病學組布里奇（Soren Brage）說明，運動時「應該要感覺到自己在動，心跳會加快，但不一定會喘不過氣」，才會有效果。研究人員也建議改變日常生活中一些習慣，例如出門上班、去商店採購時，盡量以步行或騎腳踏車取代開車。