主廚曝「牙籤插高麗菜」延長保鮮　1個月還超清脆！主婦驚：長知識

▲高麗菜該如何保存？（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者朱祖儀／綜合報導

不少家庭主婦會趁食材便宜時多買一點，但蔬菜類總是容易壞掉，該如何保存呢？先前網路上流傳一個方法，指出只要在高麗菜的「芯」上面插牙籤，就可以讓它保持一個月的清脆口感，不怕菜葉變得爛爛的。許多主婦看到後紛紛驚呼「長知識了」，還有不少人躍躍欲試。

日本一名餐廳主廚先前在推特發文，分享讓高麗菜保持清脆的方法，表示只要在高麗菜的芯插上牙籤，就能夠讓它保持長達1個月的清脆口感。而且不只高麗菜，萵苣、大白菜等蔬菜在收割之後都可以用此方法，邏輯上是可以透過刺傷來防止腐爛，後續也可以將其用保鮮膜包起來，或是裝進塑膠袋裡面，可以讓它更新鮮。

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食譜社群平台「iCook 愛料理」近日也分享這個方法，表示「想要趁高麗菜便宜的時候大量採購，那就不妨試試看這個方法吧！」文章曝光後吸引超過2千人按讚，也有超過300則分享。

網友看到後紛紛表示，「長知識了」、「真的嗎？明天買一顆試試看」、「破壞芯的結構」、「高麗菜封印術」、「生活智慧王欸」、「原來可以這樣！」「這方法太酷了吧，下次就不怕買太多高麗菜了」，也有人分享「直接切十字就好了，之前看日本節目有教」、「我把芯挖掉塞廚房紙巾後把紙巾整個噴濕，之後放進密封袋可以多放半個月」。

此外，先前日本料理研究家島本美由紀也有教3種保存高麗菜的方法，第一個是將高麗菜的芯切除，再將沾濕的廚房紙巾塞進缺口裡面，之後整顆放進塑膠袋內，將菜心位置朝下擺放進冰箱，每次使用記得更換廚房紙巾，可以保存3至4周。如果是已經切開的高麗菜，可以用沾濕的廚房紙巾將高麗菜切口包覆住，再放進塑膠袋內，同樣切口處朝下，可以保存10天；最後是高麗菜切除菜心後切成大塊，並在生鮮的狀態下直接冷凍，這樣可以保存1個月。