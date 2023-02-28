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解放軍海軍招募片「殲-35」遮面亮相　軍事專家：可以清楚辨識

▲▼解放軍海軍招募片「殲-35」遮面亮相。（圖／翻攝自微信公眾號／人民海軍）

▲解放軍海軍招募片「殲-35」遮面亮相。（圖／翻攝自微信公眾號／人民海軍） 

記者林彥臣／綜合報導

解放軍「海軍政治工作部」宣傳文化中心的微信公眾號「人民海軍」發布了2023年海軍招收飛行員宣傳片，文末暗含「彩蛋」，出現了一架輪廓模糊的新型戰機，大陸的軍事專家宋忠平認為，從外觀上可以明顯辨識出這是最新型的隱身艦載戰鬥機殲-35。

根據《環球時報》報導，這部看起來普通的宣傳片暗藏玄機，宣傳片在推出創作人員名單之後的3分55秒還有一段畫面，背景中有一款新戰機。軍事專家宋忠平在看過影片認為，這很明顯是新型隱形艦載機殲-35。

宋忠平表示，雖然飛機輪廓模糊，但從外觀上可以非常清楚地辨識出這是隱身戰機，其機翼處於折疊狀態，雙垂尾，這均是殲-35艦載機的特點，「此外，從飛機組合方式也能看出來這是殲-35，旁邊停放著的是殲-15，這明顯是殲-15和殲-35的搭配組合。」

宋忠平分析稱，殲-35不僅僅會是福建艦的專屬，很可能同樣會配屬在遼寧艦和山東艦，做到一機多用，而宣傳片中也已經預示出在不遠的將來，殲-35很可能會首先出現在遼寧艦和山東艦上同步展開試驗飛行，為在福建艦相關工作打下基礎。

宋忠平說，殲-35和殲-15可以形成高低搭配，就好比美國的F-35和FA18E/F的搭配一樣，殲-35最大的優勢是隱形，具備強大的對海對空作戰能力，兩者高低搭配可以發揮最大戰鬥力。

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