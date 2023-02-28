蔣萬安循李、馬以「市長身份」道歉　綠議員評：拿香跟拜敷衍沒誠意

▲台北市二二八事件76周年紀念會今日於228紀念公園舉行，前總統馬英九、台北市長蔣萬安與228受難家屬共同出席。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者陶本和／台北報導

身為「蔣家第四代」的台北市長蔣萬安28日下午於台北228紀念活動致詞時，提及前市長李登輝、馬英九都深切感受民眾之痛，而他也以市長身份致上歉意。對於蔣萬安的道歉，民進黨市議員陳怡君認為，蔣萬安是拿香跟拜，致歉是敷衍沒有誠意，而且殘忍，「真心的致歉不是以上對下的施捨」。

蔣萬安28日下午於台北228紀念活動致詞，先表明李登輝、馬英九曾任台北市長時，深切感受到的台北市民之痛，「台灣民眾之痛，何嘗不也是我身為台灣的一份子，台北市民的一份子，台北市長的接棒者，心中最大的哀痛呢！」

蔣萬安提及，自己身為台北市長，深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意，所有執政者都應以此引以為戒，施政必以滿足人民的期望為宗旨，施政也必以維護基本人權為目標，台灣走過了威權，進入了民主，這是台灣的驕傲，也是中華民國在華人地區的了不起成就。

針對致歉的原因，蔣萬安於會後受訪時表示，每一件歷史事件都不應該停格在某一個階段，李登輝、馬英九過去都以國家元首身份表示對228事件承擔起政府所犯的錯誤，也致上真摯的歉意，這2人過去都是台北市長，深切感受到台北市民之痛、台灣民眾之痛，所以自己身為市長，也深深為76年前緝菸事件致上誠摯的歉意。

對於蔣萬安上任後，首次面對228事件，就以「台北市長」身份道歉一事，社會各界也有不同看法。民進黨市議員陳怡君表示，蔣萬安沒有面對歷史道歉，因為蔣萬安在致詞中表示，過去的李登輝、馬英九都為228事件承擔致歉，「因為前總統們都致歉了，所以蔣萬安今天也拿香跟拜承擔致歉。」

陳怡君認為，這樣的致歉根本就是敷衍、沒有誠意，而且殘忍，真心的致歉不是以上對下的施捨。她表示，蔣萬安在轉型正義課程上不但不合格，恐怕連轉型正義這堂課都是被押著去上課，所以才會這麼不情願的道歉。