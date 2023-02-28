白俄總統應習近平之邀訪中　衛報：表明「中美分歧」仍持續擴大

▲白俄羅斯總統盧卡申科預計28日訪中。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

白俄羅斯總統、普丁的親密盟友盧卡申科（Alexander Lukashenko）應中國國家主席習近平邀請，將於28日至3月2日在中國進行國是訪問。英國《衛報》報導指出，這次白俄總統訪中計畫顯示出中國與美國之間的分歧不斷擴大。

根據《衛報》報導，中國在俄烏戰爭滿周年的24日發表12點聲明，將外交立場定位為「和平使者」，但其中也批評「未經安理會授權的單邊制裁」和「強化甚至擴大軍事集團」，顯然對象指的北約（NATO），呼應了俄羅斯稱戰爭是由於北約擴張所引發的說法。儘管中國否認有意向莫斯科方面提供武器，美方高層仍於上周末重申中國可能考慮軍援俄國的擔憂。

▲盧卡申科是俄羅斯總統普丁的堅定盟友。圖為普丁2月17日在莫斯科郊外會見盧卡申科。（圖／路透）

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）26日接受ABC訪問時表示，美國正在密切關注任何此類運輸，北京方面「尚未完全排除」這種可能性，軍援俄國將「讓中國付出實際代價」。中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）則告訴CBS，美國「嚴重擔憂」中國是否會向俄羅斯提供致命設備，「我們沒有證據表明（中國）最終決定要這麼做…我們是在試圖強調別這麼做的重要性。」

盧卡申科辦公室此前表示，他對中國的訪問將是一個「應對現代國際環境嚴峻挑戰」的機會。中國駐白羅斯大使接受白羅斯國家通訊社訪問時透露，盧卡申科將與中方針對政治、經貿、金融、工業等領域簽署多項合作文件。《衛報》則說，白俄總統這趟引人注目的北京行，象徵著美中在烏俄問題上的分歧繼續擴大。

此前，德國周刊《明鏡》報導稱，俄羅斯軍方正在與中國無人機製造商「西安冰果智慧航空科技有限公司」就提供「神風」（kamikaze）無人機進行談判，但遭到公司否認。倫敦大學亞非學院中國研究所（SOAS China Institute）所長曾銳生（Steve Tsang）表示，中國對戰爭3大政策是宣布中立、支持普丁、不付出任何代價，美國多次公開提到北京可能軍援俄國，可能是在試圖警告，若提供軍民兩用技術將損害中國利益。