澤倫斯基替身疑曝光！俄媒稱「連見拜登的也是他」　烏方揭露真相

▲俄媒聲稱他們找到了澤倫斯基的替身,卻遭烏方打臉。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯主播索洛維約夫(Vladimir Solovyov)近日質疑,烏克蘭總統澤倫斯基擁有一名長得與他極為相似的替身,因此他才能英勇出訪巴赫穆特或赫爾松,甚至在基輔會見美國總統拜登時,出現在大眾眼簾的同樣也是替身。不過烏克蘭隨後打臉揭露,俄方所謂的「替身」其實只是澤倫斯基的貼身保鑣。

綜合外媒報導,索洛維約夫最近在網上發布多個貼文與影片,根據波蘭《事實報》的畫面指出,澤倫斯基出席公開活動時,身邊經常會出現一名長相和穿著都與他極其相似的男人,而且這名男子毫不避諱在媒體前曝光,甚至也不躲避鏡頭,公然與澤倫斯基一起出現在各個公開場合。

DOUBLE-TAKE: Uh-oh! Zelensky's latest blooper makes its slip on live television broadcast, where possible BODY DOUBLE fails in his ONE JOB of laying low, putting to question the reality of his heroic visits to Bakhmut and Kherson warzones - though the former actor/comedian's