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澤倫斯基替身疑曝光！俄媒稱「連見拜登的也是他」　烏方揭露真相

▲▼俄媒聲稱他們找到了澤倫斯基的替身，卻遭烏方打臉。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄媒聲稱他們找到了澤倫斯基的替身，卻遭烏方打臉。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯主播索洛維約夫（Vladimir Solovyov）近日質疑，烏克蘭總統澤倫斯基擁有一名長得與他極為相似的替身，因此他才能英勇出訪巴赫穆特或赫爾松，甚至在基輔會見美國總統拜登時，出現在大眾眼簾的同樣也是替身。不過烏克蘭隨後打臉揭露，俄方所謂的「替身」其實只是澤倫斯基的貼身保鑣。

綜合外媒報導，索洛維約夫最近在網上發布多個貼文與影片，根據波蘭《事實報》的畫面指出，澤倫斯基出席公開活動時，身邊經常會出現一名長相和穿著都與他極其相似的男人，而且這名男子毫不避諱在媒體前曝光，甚至也不躲避鏡頭，公然與澤倫斯基一起出現在各個公開場合。

索洛維約夫指出，男子明顯是澤倫斯基的替身，而他之所以與澤倫斯基一同出席活動，是為了亂人耳目，讓人無法辨別哪個才是澤倫斯基本人，好讓總統避開暗殺危機。他還聲稱，澤倫斯基之所以能勇敢前往巴赫穆特與赫爾松前線，是因為真正出現的不是澤倫斯基，而是他的替身。

除此之外，索洛維約夫還秀出畫面，聲稱拜登2月20日訪烏時，與拜登會面的也不是澤倫斯基本人，因為基輔當局當時派出的正是這名總統替身。此後，有網友甚至認為，當天出現在大眾眼前的2人，不只澤倫斯基是替身，連拜登也有可能是替身，掀起輿論嘩然。

不過，這名親克宮主播的說法很快就被當地媒體打臉。烏克蘭獨立新聞社25日揭露，俄方所謂的「替身」其實只是澤倫斯基的貼身保鑣多內（Maxim Donet），而且這名男子早在2019年就已被任命為總統安全部門的負責人。

烏克蘭反虛假訊息中心也秀出照片，證明澤倫斯基20日在會見拜登時，多內本人也在場，只是2人當時相隔一定的距離，而且多內正穿著的是與澤倫斯基不同的軍服，抨擊俄國為了抹黑烏克蘭領導層，散播這則以俄國民眾為目標的假訊息。

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