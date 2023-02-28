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台南安平40年知名老店啞吧麵老闆退休女兒接手　黃偉哲親獻祝福

▲台南安平超過40年的知名麵店「啞吧麵」老闆士林春峯退休，後續將交棒給女兒林姿君和女婿接力經營，市長黃偉哲特地造訪用餐，並向老闆親獻祝福，期許麵店能傳承在安平飄香。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平超過40年的知名麵店「啞吧麵」老闆士林春峯退休，後續將交棒給女兒林姿君和女婿接力經營，市長黃偉哲特地造訪用餐，並向老闆親獻祝福，期許麵店能傳承在安平飄香。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平一家當地經營超過40年的知名麵店「啞吧麵」，是瘖啞人士林春峯所經營，林春峯28日正式退休，後續將交棒給女兒林姿君和女婿接力經營，市長黃偉哲特地造訪用餐，並向老闆親獻祝福，期許麵店能傳承在安平飄香。

▲台南安平超過40年的知名麵店「啞吧麵」老闆士林春峯退休，後續將交棒給女兒林姿君和女婿接力經營，市長黃偉哲特地造訪用餐，並向老闆親獻祝福，期許麵店能傳承在安平飄香。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南安平超過40年的知名麵店「啞吧麵」老闆士林春峯退休，後續將交棒給女兒林姿君和女婿接力經營，市長黃偉哲特地造訪用餐，並向老闆親獻祝福，期許麵店能傳承在安平飄香。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，該麵店是地方上知名老店，由林春峯師傅傳承其岳父的手藝，在地經營超過40年。小店不光是麵條好吃，點餐時需默契、手語或眼神交流，反而更顯台南在地的人情味。今天來吃麵，一方面是給服務很久的林春峯師傅祝福，另方面也期盼後續接棒的女兒和夫婿可以繼續傳承飄香。

▲台南安平超過40年的知名麵店「啞吧麵」老闆士林春峯退休，後續將交棒給女兒林姿君和女婿接力經營，市長黃偉哲特地造訪用餐，並向老闆親獻祝福，期許麵店能傳承在安平飄香。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南安平超過40年的知名麵店「啞吧麵」老闆士林春峯退休，後續將交棒給女兒林姿君和女婿接力經營，市長黃偉哲特地造訪用餐，並向老闆親獻祝福，期許麵店能傳承在安平飄香。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一名饕客表示，啞吧麵在地方上很有名，常常中午還沒到，饕客們就已經陸續上門，除了必吃的麻醬麵，不少人也都會再多點些滷味，像海帶、豆干、滷蛋、滷花生都是常見的必點小菜。因為吃久了，不論是點菜或結帳，大家都有很默契，用比的和眼神就可以溝通。

▲台南安平超過40年的知名麵店「啞吧麵」老闆士林春峯退休，後續將交棒給女兒林姿君和女婿接力經營，市長黃偉哲特地造訪用餐，並向老闆親獻祝福，期許麵店能傳承在安平飄香。（圖／記者林悅翻攝，下同）

Google地圖資深嚮導的網友Lucia Han也留下五星評價並表示，整間店由聾啞人士所營運，店內也沒有一般小吃店常會有的電視或收音機，就是安安靜靜地和親朋好友來吃頓飯，上餐時老闆都會比一個大拇指（或是手語的謝謝）用完餐之後老闆會用手勢比出餐點的費用。

▲台南安平超過40年的知名麵店「啞吧麵」老闆士林春峯退休，後續將交棒給女兒林姿君和女婿接力經營，市長黃偉哲特地造訪用餐，並向老闆親獻祝福，期許麵店能傳承在安平飄香。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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