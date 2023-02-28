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開箱50億高雄旅運中心！內部設施曝　3／6搶看豪華郵輪靠港美景

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

等了10年！斥資50億興建的高雄港旅運中心將於3月6日正式啟用，當天上午將有巴哈馬籍豪華郵輪「七海探索者號」靠港，屆時將迎來首批600名歐洲旅客。高雄港務分公司今(28日)率先讓媒體開箱1至3樓設施，內部挑高樓層設計猶如置身雪梨歌劇院！

▲▼高雄港旅運中心。（圖／記者吳世龍攝）

▲等了10年！高雄港旅運中心終於要在3月6日啟用。（圖／記者吳世龍攝）

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高雄港埠旅運中心為地下2層、地上15層鋼骨結構建物，以3D曲面金屬帷幕設計出如鯨魚般的流線外型，樓高69公尺，總樓地板面積2萬4478坪。

▲▼高雄港旅運中心。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄港旅運中心主塔樓。（圖／記者吳世龍攝）

建物分為主塔樓(港埠大樓)和裙樓(旅運設施)兩部分，1樓為大廳，具2000平方公尺行李提領區公母港行李作業；2樓為郵輪通關區，共規劃22座移民署人工櫃台及4座雙向自動查驗通關櫃台，並設有免稅商店和港務公司附屬教保中心。其餘規劃為新創產業空間，其中6樓部分辦公空間確定由遠傳電信進駐，3-7樓辦公空間後續將辦理公告招標，9樓為港務公司辦公室。

今日高雄港務分公司安排媒體開箱，搶先曝光內部設施和規劃，1樓旅客大廳規劃母港行李提領區和座位充電區、外幣兌換機，走出大廳外有計程車排班區、大客車臨停區，輕軌C9旅運中心站也在門口，方便旅客搭乘大眾運輸工具開啟當地旅行。

▲高雄港旅運中心大廳。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄港旅運中心大廳。（圖／記者許宥孺攝）

2樓主要為郵輪旅客出入境動線，手扶梯旁即是旅客服務中心，設有兌幣櫃台、退稅櫃台、休息充電區，並設有全台唯一的多國語言同步口譯機。西側設有14座移民署人工櫃台及4座雙向自動查驗通關櫃台，東側則有8座移民署人工櫃台，可視旅客人數多寡調整進出動線。

3樓為1500坪的戶外海岸步道，提供市民、旅客登台觀景使用，360度超大平台同時能欣賞到港景和市景。

▲▼高雄港旅運中心。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄港旅運中心3樓海岸步道可飽覽市港景。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄港旅運中心。（圖／記者吳世龍攝）

隨著疫情進入尾聲，高雄港預計於3月6日及3月9日先後迎接巴哈馬籍豪華郵輪「七海探索者號」以及馬紹爾群島籍「諾蒂卡號」，靠泊全新啟用的高雄港旅運中心，預計分別帶來600及650名的外籍旅客。在不影響旅客通關作業的前提下，高雄港務分公司也在這兩天的中午12點至下午4點限時開放3樓海岸步道，民眾可以在海景第一排欣賞郵輪靠港的獨特美景。

迎接這兩批旅客後，高雄港務分公司後續將進行內部動線配置的優化調整，也將同步導入智慧化設施來提升服務品質，3月9日後設施優化期間暫不開放，屆時郵輪靠港仍回歸蓬萊旅運中心，近日航班為3月15日。

▲▼高雄港旅運中心。（圖／記者吳世龍攝）

▲1樓座位休息區可充電。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄港旅運中心。（圖／記者吳世龍攝）

▲1樓大廳。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄港旅運中心。（圖／記者吳世龍攝）

▲2樓旅客服務中心設有兌幣櫃台、退稅櫃台、休息充電區、多國語言同步口譯機。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄港旅運中心。（圖／記者吳世龍攝）

▲樓層挑高猶如走進雪梨歌劇院。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄港旅運中心。（圖／記者吳世龍攝）

▲2樓共規劃22座移民署人工櫃台及4座雙向自動查驗通關櫃台。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄港旅運中心。（圖／記者許宥孺攝）

▲出境動線共規劃10個登輪口（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄港旅運中心。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼3/6、3/9開放海岸步道，能欣賞到郵輪靠港風采。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄港旅運中心。（圖／記者許宥孺攝）

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