高雄騎士「鬼切左轉」被撞飛！駕駛下車手狂抖　18秒片老婆尖叫嚇壞

記者吳奕靖、趙蔡州／高雄報導

高雄警察局27日下午3點24分獲報，左營自由三路發生一起車禍事故，警消趕到後，發現是一名64歲林姓男子騎車沿自由三路南向北方行駛，經過路口時欲左轉往黃昏市場停車場，結果遭對向一輛直行汽車當場撞上，導致林男噴飛重摔在地，所幸送醫後無大礙。

警方表示，64歲林男27日下午3點時許沿自由三路南向北方行駛，經過路口突然從車輛的縫隙中切出左轉，造成對向開車直行的47歲戴男反應不及撞上。警消趕到時，發現林男全身有多處挫傷，所幸經送醫治療後，生命跡象穩定，雙方駕駛經酒測鑑定後，皆無酒駕情事，詳細肇事原因及肇責待進一步釐清。

▲高雄左營車禍，騎士左轉擦撞汽車，全身多處挫傷送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

有網友把事故18秒影片分享到臉書「爆廢公社」，可以看見林男在路口左轉時，幾乎沒有減速查看，就直接從2輛轎車之間的縫隙中切出，導致戴男反應不及高速撞上，林男被撞飛到空中後重摔在地，躺在地上一動也不動。

原PO表示，車禍發生時，老婆跟車上的鸚鵡也被車禍嚇到不斷尖叫，後來他下車協助釐清事情真相，看到轎車駕駛（戴男）下車後「雙手抖的要命」，感嘆「行車記錄器真的很重要！」

其他網友看了影片後也說，「我怎麼感覺被撞到的是車上的人」、「這種騎法，真的是不要命了」、「駕駛好可憐，希望被撞的活下來，不然駕駛就背上一條人命了」、「鸚鵡有夠好笑」、「自以為最聰明的轉彎方式，結果倒楣是駕駛」。