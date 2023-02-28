林佳龍輔選「台大學妹」蔡培慧　喊：給她10個月立委試用期

▲林佳龍今天親自前往南投輔選蔡培慧。（圖／蔡培慧競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選本周六投票，總統府秘書長林佳龍28日率正國會立委黃秀芳、莊競程、吳琪銘、陳秀寶及多位議員組成「中彰投陪慧輔選團」，前往南投縣車隊掃街催票。林佳龍說，蔡培慧是他台大學妹，大家共同要為南投爭一口氣，城市競爭非常激烈，不進則退，蔡培慧擁有學識與能力，懇請南投的選民把握好人才，給蔡培慧10個月的立委試用期。

林佳龍批評國民黨候選人林明溱說，他擔任立委、縣長做了15年，如果會做事早就做了，更何況林明溱竟說他只補選不再競選連任，做生意的人都了解，「怎麼可能用一個只想做短期的員工呢？ 他對聰明的南投有信心，一定會給蔡培慧一個機會。」

另對於對手將南投垃圾堆積無法解決的問題怪到林佳龍頭上，林佳龍大嘆，真的是「張飛打岳飛」。民進黨表示，林明溱擔任15年立委跟縣長，還無法解決在地垃圾問題，怪罪中央、怪罪其他城市甚至還罵到早就沒當台中市長的林佳龍，讓許多人為他忿忿不平，經查知發現，原來林佳龍當台中市長積極幫南投處理5萬7千噸垃圾，到了盧秀燕當市長僅處理不到3千噸，2020年盧秀燕當台中市長主持區域聯合治理時更未通過，在林佳龍市府協助處理南投垃圾的提案。

蔡培慧則說，感謝林佳龍擔任交通部長時，不厭其煩的與她來回討論南投建設，不但成功促成明年即將完工的東草屯休息站，未來將持續向中央爭取交通部鐵路建設經費連結集集線至彰化田中高鐵及田中車站，並持續優化集集車站服務，爭取跟日月潭國家風景區管理處提升集集支線的觀光量能。