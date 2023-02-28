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24歲工程師「一周內中風2次」　醫揭1主因：很多人這樣生活

▲▼上班族,年輕人,運動,肌少症,豌豆蛋白,大豆蛋白。（圖／Pexels）

▲現代人經常久坐，工作壓力大，容易疾病纏身。（圖／Pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

浙江杭州一名24歲工程師小方在身體健康的狀況下，突然某天上班時感到劇烈頭痛，說話也說不清楚，送醫檢查確診腦中風，立刻進行手術，沒想到卻在一周內又發生第2次腦中風，甚至還一度意識不清，再次動手術後，現在已經康復。醫師針對他的情況指出，生活習慣是導致病發的主因。

根據《杭州新聞》報導，小方是一名網路公司工程師，身材高瘦，身體也沒什麼疾病，然而卻在一周內突發2次腦中風，第一次發病是某天上班時，突然感覺到頭出現像針扎一樣痛，以及說話不清楚的情況，被同事送到浙江大學醫學院附屬第一醫院，檢查後發現是腦基底動脈閉塞及左側椎動脈局部重度閉塞。

主治醫師沈建表示，幸好小方送來及時，立即進行顱內血管取栓術，「取出血栓後，血管顯影良好，閉塞部位成功開通，手術順利。」

原以為沒事了，沒想到小方出院後不久再次腦中風，第二次發病在晚上，他在家中突然癱倒在地，出現一側肢體偏癱和口齒不清，等送到醫院時已經有點意識不清了，經過醫師檢查發現，小方的基底動脈再次閉塞，於是立即動手術，在閉塞血管處放置支架。

沈建醫師指出，第一次取栓後他的血管光滑，血流也通暢，不需要放置支架，但「腦中風過的人發生二次腦中風的機率，本來就比一般人還要高」，因此第二次手術時還是放了支架，「目前他已經再次康復出院，神經功能也完全恢復，最近一次復查，各項指標全部正常。」

小方才24歲，正是年輕的時候，也沒有高血壓、肥胖等問題，為何還會多次「中風」？沈建醫師表示，「過度疲勞、長期工作、熬夜、肥胖、高血壓、發炎感染等因素，都會讓身體處於高凝狀態，也就是指血液比正常時更容易發生凝固的狀態，而更容易形成血栓發生腦中風。」

身為工程師的小方每天久坐不動，工時長熬夜也多，生活作息長期不規律，甚至發病前都還在加班，導致睡眠時間不足，再加上新冠肺炎剛康復，身體還沒完全好，因此發生腦中風的機率也就增加。

醫師提醒，腦中風後的患者，約有70~85％不同程度地喪失生活和工作能力，「如果出現突然說不清楚話、嘴巴歪、一側手腳無力或一側的面部、手腳麻木等情形，就需要高度警惕，最好立即就醫」，及早發現和治療，可增加恢復機會。

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