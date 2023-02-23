工程師辭職開早餐店！轉職後年收入讓他嗨了：準備開分店

▲工程師轉職賣早餐，年收入讓他相當開心。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

放下工程師的工作，反而賺得更多！廣東江門一名鍾姓男子大學畢業後，在廣州某公司擔任工程師，卻因為家庭開銷太多，薪水入不敷出，於是決定辭去工作，開了一間早餐店，沒想到因此達到30萬元（人民幣，下同，約新台幣132萬元）的年收入，讓他相當慶幸自己做了這項決定。

綜合陸媒報導，鍾男畢業於廣東理工大學的計算機系，畢業後開始在廣州擔任工程師，起薪大約為每月8,000元（約新台幣3萬5,436元），隨著年資增加，薪水陸續調整至1萬多元（約新台幣5萬元）。

不過，因為鍾男結婚生子，家庭開銷變得愈來愈大，靠這份薪水養家幾乎不夠，2年下來只存了2萬元（約新台幣10萬元）左右，於是決定辭職創業，自己來當老闆。

▼鍾男辭職後開了許多店，最後決定賣早餐，年收入也讓他十分滿意。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



鍾男陸續創業了幾次，有了經驗以後，決定在江門落地生根，開了一間早餐店，每天營業時間為上午5點至晚間7點。鍾男前期大約投入了2至3萬元（約新台幣8到13萬元），如今年收入頗為可觀，大約能淨賺30萬元（約新台幣132萬元），讓他十分慶幸辭職的決定。

鍾男也說，預計今年、明年準備擴大發展，將店面發展為分店的形式，多開幾間店，就能賺到更多錢。