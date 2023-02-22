工程師變身智慧農夫　原來都靠這課程學技術

▲科技廠製造部課長薛榮健，參加勞動部產業人才投資方案在職進修課程，學習友善耕作、智慧農業技術，假日兼差當農夫，成功開啟斜槓生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

44歲薛榮健為台南一家科技廠製造部課長，因對農業有興趣，勤餘參加勞動部產業人才投資方案在職進修課程，學習友善耕作、智慧農業技術，假日兼差當農夫，開啟斜槓生活，所種「牛奶果」，透過智慧監控澆水，有效掌控品質，產出的牛奶果有口皆碑，收成就馬上完售，不僅為自己加薪，也開啟事業另一個春天。

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「培養專長，就不怕失業！」薛榮健說，年輕時因有過被裁員經驗，讓他始終很沒安全感，總是思索著培養第二專長，後來想起小時候喜歡種花種草，加上自己也有農地，就決定從農業領域出發，剛開始在網路自學，偶然得知產投方案有在職進修課程，政府也有補助，就報名參加，5年來陸續上了近20門與農業相關的課程，實力迅速累積，讓他樂當假日農夫。

多年前薛榮健去越南旅遊，接觸到牛奶果，讓他為之驚艷，且牛奶果營養價值高，含有豐富的鐵、鈣、膳食纖維等，加上台灣種植的人不多，讓他決定引進栽種，薛榮健說，因牛奶果屬熱帶水果，需對環境進行嚴格監控才能維持品質，他透過所學利用草生栽培技術、導入環境監測系統與自動澆水設施，從手機縮時影像掌握作物生長狀況，不僅節省巡田時間，在防治上還能對症下藥，這也讓他的牛奶果品質穩定，口碑效應發酵，一收成就被搶購一空，供不應求。

薛榮健說，感謝產投課程讓他多了一項技能，也為未來退休生活做好準備，他很鼓勵在職朋友多運用政府資源學第二專長，不僅能認識朋友建立人脈，還有機會開創事業春天，「當農夫讓我有滿滿成就感」，薛榮健期待未來能持續上課，累積實力，運用所學建置自動除草與自動採收系統，一步步實現他的智慧農業夢。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，為幫助15歲以上在職勞工有學習第二專長機會，勞動部推出產投訓練課程，由政府補助8成訓練費用，另符合中高齡、身心障礙等特定對象身份者還可享全額補助，每位勞工每3年補助7萬元，鼓勵勞工朋友多加運用。

▲雲嘉南分署今年上半年開出包括智慧機械、烘焙餐飲、文創等600個產投課程，歡迎報名。

劉邦棟還說，今年上半年雲嘉南分署與超過200個辦訓單位合作，開出包括ESG永續經營、智慧機械、烘焙餐飲、文創管理等600門多元產投課程，提供近1萬2,000個在職進修機會，現正陸續開課中，相關資訊可上台灣就業通網站查詢與報名，或洽專線(06)6985945分機1426詢問。