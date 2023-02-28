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社會 社會焦點 保障人權

百年「蟒龍桌」遭調包！澎湖威揚宮失竊3年　比對驚知跨海運台

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣西嶼合界威揚宮近百年神桌，日前被發現以「蟒龍桌」之名在臉書古物社團公開介紹，但神桌明明好端端在廟內，主委楊志業與法師長楊英傑詳細比對才驚覺早已被人掉包，緊急向轄區白沙警分局竹灣派出所報案，警方已掌握特定嫌疑人。

▲▼ 澎湖西嶼合界威揚宮近百年神桌被人掉包，現在宮內的神桌是贗品。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖西嶼合界威揚宮近百年神桌離奇被人掉包，現在宮內的神桌是贗品。（圖／記者陳洋翻攝）

威揚宮創建於清乾隆年間，至今已有200多年，早年廟轄人口為合界、后螺二社，僅有十幾戶灶，傳聞開基神-池府王爺曾顯神靈，化身相授得以順利建成數坪小廟，1923年重新翻修擴建成廟宇，歷經多次改建，至1994年甲戍年6月入火落成。

發現神桌有異是對文史研究的郭姓民眾，日前在臉書社團發現有人張貼蟒龍桌，外型與威揚宮日治時期昭和丁卯年製造的神桌相似，經與威揚宮法師長楊英傑連絡後，比照歷年遶境出巡照片，發現2019年原桌還在，但2020年就變樣了，初步研判是2019-2020年遭人調換。

▲▼ 澎湖西嶼合界威揚宮近百年神桌離奇被人掉包，現在宮內的神桌是贗品。。（圖／記者陳韋男攝）

▲翻查107年拍攝的照片，合界威揚宮原有的神桌當時還在宮內。（圖／記者威揚宮提供）

澎湖縣白沙分局警方受理後，為釐清神桌為何流落至台灣本島，積極展開調查，並派員前往高雄市前金區查證神桌的流向，目前已鎖定相關嫌疑人，通知到案說明，以求儘早還給廟宇信眾們一個公道。

▲▼ 澎湖西嶼合界威揚宮近百年神桌離奇被人掉包，現在宮內的神桌是贗品。。（圖／記者陳韋男攝）

▲郭姓民眾在臉書古物社團，發現合界威揚宮近百年神桌蟒龍桌。（圖／郭姓民眾提供）
白沙分局表示，澎湖縣是一個民風純樸的好地方，除了重要路口、超商外，一般商家及廟宇少有裝設加強「內部自我防衛」的監視錄影系統，以致於讓歹徒有機可趁，呼籲各商家、廟宇購置裝設監視錄影設備，以達到全天候監控的功能，避免被害。

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