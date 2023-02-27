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社會 社會焦點 保障人權

台中女遛狗突倒地「臘腸焦急狂吠」　熱血警聽到了！狂奔救援

記者許權毅、趙蔡州／台中報導

台中市一名35歲王女20日下午外出遛狗，徒步經過民權路、台灣大道二段路口時，突然癲癇發作癱倒在馬路中央，她的愛犬臘腸犬見狀焦急的在一旁狂吠，馬上吸引到路口執勤員警注意。員警見狀立刻上前查看王女情況，並與熱心民眾合力將其扶到路邊，交由救護車送醫治療。

台中市第一警分局民權派出所警員賴丁嘉20日傍晚6時許在民權路、台灣大道二段路口執勤，過程中碰上王女牽著臘腸犬沿民權路（南往北方向）過馬路，對方走到一半突然癱倒在地，臘腸犬嚇得在一旁狂吠，由於正值交通尖峰時段、車流量大，他發現後立刻狂奔上前處理。

▲▼女溜狗突癲癇路倒 臘腸犬急吠警衝百米解危。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼女溜狗突癲癇路倒 臘腸犬急吠警衝百米解危。（圖／記者許權毅翻攝）

▲狗狗在一旁緊盯主人。（圖／記者許權毅翻攝）

賴員趕到王女身旁後，除了疏導往來車輛避免發生交通事故，也與熱心民眾協力將王女扶至路旁安全處，由於王女一度昏迷失去意識，且清醒精神狀況不穩、無法清楚表達其身分，賴員遂通報救護車到場檢視，經救護人員初步處理後送醫治療。

王女事後向警方表示，她當時牽著愛犬外出散步，沒想到走到一半會癲癇發作，幸虧遇到熱血員警與熱心民眾及時幫忙，讓她得以在短時間內接獲適當治療，才沒有發生危險。

▼救護人員初步處理後，將王女送醫治療。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼女溜狗突癲癇路倒 臘腸犬急吠警衝百米解危。（圖／記者許權毅翻攝）

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