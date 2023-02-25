新莊Costco周圍「離奇噁味」臭4天！　居民出門要戴2層口罩

▲新莊美式大賣場周圍持續發臭4天，市府出動大批人馬處理，左二為新莊瓊林里長吳佳擇。（圖／民眾提供）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區美式大賣場Costco附近突然傳出惡臭，而且已邁向第4天，居民從22日不斷受到強烈氣味干擾，苦不堪言，出門都戴上2層口罩，回家後更是無法入眠，影響人數多達2個里區共數千人，今日有居民透露臭味擴大中；環保局表示，目前發臭原因成謎，已出動「重案組」進行「陸水空」搜索，會繼續尋找臭味來源。

新北市議員林秉宥表示，事件發生於2月22日晚間，新莊瓊泰路因為不明原出發出惡臭，大批居民向1999通報，沒想到環保局回覆「確有化學異味，但在新莊區建國一路等，均未發現露天燃燒及工廠異常排放廢氣」，自行將案件結案了結，直到隔日上午異味仍間歇性瀰漫，事件已經引起當地居民的不安和關注。環保局才又派稽查同仁至現場找尋空汙的汙染源，

新莊瓊林里長吳佳擇表示，飄散的氣味極其難聞，為了防止吸入有害物質，居民們不得不戴上2層口罩，有些人選擇關窗將自己關在室內，有里民表示夜裡臭氣攻進屋內，讓他們夜不能寐。

環保局表示，昨（24）日，環保局重案組、水利局、新莊區公所等單位，皆出動各種重量級設備進行「水陸空」調查，今日開挖孔蓋灌水，目前但仍無法確定發臭原因，也希望在查明事件的原因後將採取有效措施，防止類似事件再次發生，也呼籲居民保持警惕，避免接觸有害物質，並及時報告任何異常情況。

環保局補充，經過各單位連日通力合作24小時接力盤查，目前已初步掌握污染源流佈潛勢，與下水道分佈相近，正調閱該區域水路圖資，並擴大盤查上游相關行業可疑業者。2/23-24陸續採集現場空氣及水體樣品送驗，加速釐清污染物種。

經查看塔寮坑溪鄰近區域空品感測器，目前測值無明顯異常，至於民眾仍擔憂空氣品質部分，環保局2/24於新莊區建國二路19號，以空品監測車監測當地空氣品質現況，倘有異常情形將請里長發佈通知里民，將持續監控該區域空品狀況。