好市多「經典蛋糕」疑縮水！會員嘆厚度10cm→3cm　員工揭真相

▲好市多是許多民眾挖寶的好去處。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／閔文昱報導

美式賣場好市多（Costco）商品以物美價廉著稱，不少品項更深受消費者喜愛。不過有會員近日質疑，好市多的經典甜點「起司蛋糕」似乎與以前的厚度不同，有「縮水」嫌疑，引發不少有相同感受的網友認同。對此，一名資深賣場員工則出面澄清，蛋糕的配方近10年都沒變，可能是現在什麼都漲，才導致民眾出現蛋糕縮水的錯覺。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，他近日到賣場買了招牌的10吋起司蛋糕，雖然吃起來依舊美味，但目測蛋糕厚度約只有3公分，讓他不禁懷疑「是錯覺嗎？感覺以前起司蛋糕比較厚？」

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▲有網友質疑，好市多起司蛋糕似乎「變薄了」。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）

貼文一出，馬上引發不少會員共鳴，紛紛表示「真的變很薄」、「別懷疑就是縮水了」、「價格要漲！尺寸也要縮」、「對！縮水了」、「東西跟著縮水？怎麼年費沒縮水呢？」、「對！縮水了，以前8-10公分，常常吃，這次有傻眼」、「縮小尺寸的產品很多」、「好市多所有圓蛋糕全部縮水，10吋變8吋，也變矮很多，已經不划算」。

不過，也有網友認為「一樣啦，以前盒子也是長一樣，難道以前蛋糕長比盒子高嗎？」、「一定是妳的尺變大了」、「人長大了東西看起來就變小了」，還有網友PO出去年買的蛋糕畫面，表示盒子上同樣顯示為一顆1730公克、399元，「看起來一樣價格和重量」。

根據《東森新聞》報導，一名資深賣場員工透露，蛋糕的厚度跟盒子都沒有變，且配方也已有將近10年沒變，可能每個蛋糕的高低矮會差一點點，因為他們不會打發乳酪，但蛋糕都是依照同樣比例製作，且10年來都是維持一顆1730公克399元，可能是因為近來萬勿皆漲，民眾荷包縮水，「潛意識被搞昏頭了。」