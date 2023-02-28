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快訊／公墓連環火害死勇消！他燒雜草抓到了　竟是熱心公益男

記者陳崑福／屏東報導

恆春公墓火警，造成1位警消不幸身亡憾事！屏東縣萬丹鄉李姓男子涉嫌又在公墓內放火燒雜草，警方獲報查出他身分並傳喚到案；據悉，這名男子熱心公益，平常會打掃鄉內街道，眼見墓園有雜草，義務整理後放火燃燒，不知如此觸法，警方聽了無奈，也只能依放火罪嫌移送法辦。

▲屏東警分局查獲李姓男子涉嫌公墓冰火燒雜草，依法送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警分局查獲李姓男子涉嫌公墓放火燒雜草，依法送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警分局查獲李姓男子涉嫌公墓冰火燒雜草，依法送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

近日因民眾掃墓造成屏東縣多處墓地火災案件增加，並造成消防人員於救災時傷亡的事件，縣長周春米非常重視是類事件，因此責成警察局會同消防局調查相關事件並擴大宣導防火。

屏東縣政府警局長蔡文峰旋即指示縣內各分局立即與轄內各消防單位建立聯繫窗口就「查緝」與「宣導」兩方面同步進行；屏東警分局依指示與消防單位建立熱線聯繫管道，於27日下午近17時許，萬丹分駐所接獲萬丹消防分隊通報，下午在萬丹鄉公墓發生的火災有1名可疑涉案對象，但僅有對象之影像不知其真實身分。

萬丹分駐所獲報後，立即透過程序將案情回報分局及警察局，並由所長曾子睿立即率員循著該男子行進路線調閱監視器及查訪沿線民眾，查知疑似涉案對象真實身分為李姓男子(71歲)，立即依法定程序通知到案說明及約制勸導不得再有相同行為，全案於調查後將移送屏東地方檢察署偵辦。

屏東分局長蔡培元表示，民眾掃墓時請勿以放火方式焚燒雜草，且離開墓地前應確認火苗(源)已完全熄滅再行離開，以免因風勢造成復燃或將火星吹至他處引發火勢；消防局在相關墓地亦有安排水源提供民眾取用，請多加利用，共同防止火災發生，避免造成人員傷亡及財產損失。

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