他後悔笑爸「穿老人褲」　長大體驗才懂：冬天不穿會死掉

▲他年輕狂笑爸爸穿老人褲，長大後懂了「中年的我冬天不穿會死」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣冬天碰上寒流來襲時，氣溫常下探到10度以下。一名男網友在臉書表示，小時候經常看見爸爸穿保暖褲在家走來走去，覺得那種褲子根本是「老人褲」很好笑，不料如今他長大之後，換他每到冬天必穿保暖褲，讓他直呼「爸爸我錯了」，貼文一出立刻引發網友熱議，甚至釣出許多過來人喊+1。

原PO在臉書「爆廢公社二館」表示，小時候每次看到爸爸穿著「保暖褲」在家走來走去，就覺得很好笑，還會與妹妹一起在背後笑爸爸穿什麼「老人褲」，不料長大後，他才終於明白，當初爸爸為什麼會那樣穿，感嘆「現在中年的我，冬天不穿這個（保暖褲）就會死掉，爸爸我錯了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友回應。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，有人說，「在外島冬天的標配」、「小朋友懂什麼啦，工作出門在外，保暖最重要」、「根本神褲」、「寒冷晚上不穿會死掉」、「外島當兵站哨的好夥伴」、「很保暖但是醜到爆，只敢在家裡穿」、「這個東西，一直到我去馬祖當兵，才知道它的好」。

也有許多人表示冬天也會穿保暖褲，「高雄人去林口憲校受訓時，部隊配給了一件，當下覺得好笑，到了晚上我就笑不出來，趕緊穿上它才勉強活了下來」、「我冬天上班騎車每天必穿」、「我也會穿，反正還會再穿褲子」、「+1，沒辦法，真的超怕冷」。