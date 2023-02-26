北京流感病例數超過新冠　多地中小學受影響停課

▲北京一間醫院的發熱門診。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京疾控中心22日公布最新疫情周報，報告顯示，2月13日至19日，報告病例數排名第一的是流行性感冒，已經超過新冠病毒感染病例。

根據陸媒報導，中國大陸多地近期流感病例都大幅增加，包含天津、浙江、杭州等地都有中小學因流感停課。安徽省疾控中心也於20日表示，該省近期流感病毒活動水平明顯增強，其中又以A型H1N1為主。

根據大陸國家流感中心2月23日發表的最新一期《流感監測周報》監測數據，大陸流感病毒檢測陽性率較前一周繼續上升，數據表明，A型H1N1流感病毒在檢測樣本中佔比最高，達到71%。

中日友好醫院呼吸科主任醫師陳欣解釋，流感發生的高峰一般就是在冬季和初春，每年都是如此，「去年冬天流感尚不明顯的原因可能是被新冠感染掩蓋了，度過新冠感染高峰後，流感的表現則更加明顯。」

陳欣提到，新冠病毒感染和流感病毒感染初期的症狀均類似上呼吸道感染症狀，包括發熱、咽痛等，在症狀上不易區分，想要辨別是得了普通感冒、流感還是新冠感染，可以進行抗原檢測（快篩），「流感也有抗原檢測，使用方式與新冠抗原類似，醫院和網上均可購買到，檢測後就知道自己是什麼情況了。」