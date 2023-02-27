義大利海域「船隻解體」！至少58乘客罹難　遺體被海浪拍上岸

▲義大利卡拉布里亞區一艘移民船解體，船上許多乘客落海，造成至少58人死亡。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

義大利卡拉布里亞區（Calabria）傳出沈船意外，一艘載有約150人的移民船嘗試著陸時意外解體，導致船上許多乘客落海，已知至少58人死亡，其中有部分是兒童，還有多具遺體被海浪沖上岸，畫面令人感到悲痛。對此，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）對此表達深切悲痛，並將這次意外的原因歸咎於人口販子。

根據外媒報導，義大利地方官員透露，這艘移民船約3、4天前從土耳其的伊茲密爾駛出，抵達卡拉布里亞區時，船隻試圖靠岸，沒想到在著陸的過程中解體，導致船上許多乘客落水。

截至目前為止，當地官方確認死者人數為58人或59人，在罹難者當中，甚至還有嬰兒，事發後有多具遺體被海水打上沙灘，但也有遺體在海上漂浮。而搭乘這艘船隻的倖存者表示，船上共有約140至150人，其中也包含孩童。

▲▼義大利卡拉布里亞區一艘移民船解體，船上許多乘客落海，造成至少58人死亡。（圖／路透）



而被救活的倖存者當中，其中一人被依照販運移民罪逮捕。義大利官員透露，這艘船隻的乘客，主要是來自阿富汗、巴基斯坦、索馬利亞以及伊朗，其中有許多人是為了擺脫艱困的生活才鋌而走險。

梅洛尼得知這件消息後，表達了深切的悲痛，同時將這起悲劇的主因全都歸咎於人口販子，未來會阻止不合法的海上移民活動，避免再度發生類似悲劇。

據了解，對於想透過海路移民的人而言，義大利是試圖進入歐洲的主要登陸點之一，有許多的移民者是為了進入更加富裕的北歐國家生活。不過，這條所謂的「地中海中部航線」，也被稱為世界上最危險的航線之一。

根據聯合國的失蹤移民數據內容，從2014年以來，共有1萬7,000多人在地中海中部航線死亡、失蹤，2023年至目前已有220多人死亡、失蹤。