獨派大老辜寬敏辭世享耆壽97歲　國民黨：死者為大、望家屬節哀

記者鄭佩玟／台北報導

台灣獨立建國聯盟今（27）日上午透過臉書粉專表示，總統府資政辜寬敏先生於今日上午辭世，享耆壽97歲。對此，國民黨文傳會主委、立委洪孟楷於智庫記者會後受訪時表示，死者為大，希望他能安息，望家屬節哀，無論如何，死者為大。

▲辜寬敏辭世享耆壽97歲。（圖／記者周宸亘攝）

獨派大老辜寬敏27日上午8時55分辭世，享耆壽97歲。台灣制憲基金會上午表示，辜寬敏終其一生不畏任何政治壓力，堅持「對的事情就要去做」，勇往向前推進一波波行動，包括1960年代在日本擔任台獨聯盟委員長時發起二二八示威遊行、多次在美國重要媒體刊登意見廣告，表達台灣人心聲、當面向前日本首相安倍晉三表達台日關係密不可分想法，促成「台灣有事就是日本有事」概念，並推進台灣新憲法運動等等。

台灣制憲基金會表示，辜寬敏認為人生退場美學是一種「花道」，所謂「花道」，是日本歌舞伎中左邊休息室與舞台間的通路，重要人物登場、退場都得經過，它不只是通道，也是一個重要表演空間。上台與下台，都是表演一部分。演員們在舞台上盡力表現還不夠，最重要是落幕後，如何走過花道，能圓滿謝幕，才是真正成功的演出。

台灣制憲基金會指出，辜寬敏自30餘歲起，超過半世紀時間，一心一意投入台灣獨立建國與國家正常化志業，這不僅是一場政治運動，更是一場台灣人「思想革命」，所為無他，就是為了辜先生心愛的祖國台灣，期待台灣如同美國、澳洲、紐西蘭與南美洲等移民社會一般，最終成為一個獨立、正常，且有尊嚴的國家。