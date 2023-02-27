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蔡天鳳前公公情婦相貌曝光　按摩妹「容容」涉窩藏嫌犯被捕

▲伍姓按摩妹涉窩藏罪犯遭警方逮捕。（圖／香港01）

▲伍姓按摩妹涉窩藏罪犯遭警方逮捕。（圖／香港01）

文／香港01

蔡天鳳（Abby）被殺害肢斷烹屍案，警方的調查工作再有突破性進展。重案組探員於昨日（26）日下午，拘捕蔡女前家翁的情婦，案件至今累計共拘捕5人，其中4人已落案起訴，今日上午提堂。警方指，昨午在尖沙咀拘捕一名47歲女子涉嫌「協助罪犯」，涉嫌與本案有關，現正被扣留調查。西九龍總區重案組繼續積極調查案件。

▲花名「容容」的伍姓按摩妹。（圖／翻攝微信）

▲花名「容容」的伍姓按摩妹。（圖／翻攝微信）

被捕中國籍女子姓伍，47歲，據知為案中死者前家翁的情婦。消息指，被捕情婦花名「容容」，於深水埗按摩場所任職「骨妹」（按摩妹），於數個月前與前家翁結識，她於2月中旬以月租4萬多元（港幣，下同）租用西九龍柯士甸道西1號凱旋門的單位，用作窩藏蔡女的前夫，估計前夫早已知悉父親有出軌行為。

警方昨（26）日到被捕情婦的工作場所尋人，惟她沒有上班，向其同事查問後鎖定其位置，於尖沙咀街頭將她拘捕。據悉，「容容」多以通訊App微信與友人溝通，其帳號亦以真實容貌作為頭像。

就相片所見，其外貌娟好。惟身材則稍為發福，她被捕時身穿運動外套及運動褲，亦可見到其稍胖的身型。

▲港警出面說明蔡天鳳案頭顱找到經過。（圖／翻攝香港翻攝香港警察官方臉書）

▲港警出面說明蔡天鳳案頭顱找到經過。（圖／翻攝香港翻攝香港警察官方臉書）

昨日（26日）晚上11時，該名被捕女子被押至銅鑼灣軒尼詩道365至367號富德樓住所搜查，她被黑布蒙頭、雙手鎖上手銬，由女警押解登樓調查。他們逗留約15分鐘後離開，未有檢走任何證物。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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