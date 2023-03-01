蔡天鳳「命帶魁罡」生日曝光　命理師：太歲凶險年

▲蔡天鳳去年7/11開心切蛋糕慶生，她寫道「一年又過去了，我身邊有許多親愛的人。」（圖／翻攝蔡天鳳IG）

記者陳俊宏／綜合報導

香港28歲名媛蔡天鳳遭到殺害分屍，前夫、前公公、前婆婆和前大伯一家4人全被捕。知名命理師柯柏成表示，蔡天鳳1994年7月11日出生，神煞為標準的「魁罡格」，今年是標準的「太歲凶險年」。

蔡天鳳去年7/11曾在Instagram發文，開心慶祝自己的生日，她寫道「一年又過去了，我身邊有許多親愛的人。」從貼出的照片可見，她在精心布置的生日派對上，切著超夢幻的粉紅色巨型蛋糕，並和閨蜜們合照。

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柯柏成在臉書說，近期兩岸三地最大的新聞，已經是好幾天都佔據頭版頭條的香港蔡姓名媛的事情，如果參考維基百科上公布的生日，1994年7月11日生的話，當天就是標準的日柱戊戌日，神煞為標準的魁罡格。

▼蔡天鳳案震驚香港。（圖／翻攝蔡天鳳IG）

柯柏成指出，因為只有出生當日日子為「戊戌、庚辰、壬辰、庚戌」這四天才算魁罡格，命主大貴大富、領導能力強；不過，也因個性過強，女主貌美但婚姻上通常都有不小波折，由於流年行運的因素，如果遇上運勢低，不是大好就是大壞，標準的「浪裡行舟」。

柯柏成認為，通常都會勸命帶魁罡格的命主不要吃牛肉，連帶羊肉及狗肉都不能碰，這是為了長養慈悲心，這方面倒是沒有古籍的理論根據。

柯柏成提到，如果依照三命會通的理論，今年對於蔡姓名媛確實是甚為凶險的流年，天合地合太歲爭合之年，歲次癸卯，日柱戊戌，天干戊癸合（無情之合），地支卯戌合，整個被太歲爭合掉，這是標準的太歲凶險年。

▼蔡天鳳（下圖左）遭前夫（下圖右）一家殘忍殺害分屍。（圖／翻攝蔡天鳳IG）

柯柏成表示，命帶魁罡就不能吃牛，應該是算相當低程度的要求，就像剛入佛道的眾生，最初先從三淨肉開始（不見、不聞、不為我殺），是一種方便的引導，如果能長年素食，就可以相當程度化解魁罡先天帶來的霸氣及殺氣。

蔡天鳳遭到殺害分屍，至今未尋獲身軀、雙手等殘肢。前夫、前公公、前婆婆和前大伯一家4人全被捕，案件2/27在九龍城法院提堂。控方申請四名被告無須答辯，案件押後至5/8再訊，以待警方進行進一步調查。

▲▼蔡天鳳遭分屍現場。（圖／路透）