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蔡天鳳頭七！遭碎屍「紙紮人」統合魂魄　命理師：藉神明力量招魂

▲蔡天鳳。（圖／翻攝自Instagram／Abby Choi）

▲香港名媛蔡天鳳遭到殺害碎屍。（圖／翻攝自Instagram／Abby Choi）

記者閔文昱／綜合報導

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭鄺姓前夫一家共謀殺害、分屍烹煮，案件震驚各界。家屬28日為蔡天鳳舉行頭七法會，過程中她的母親數度崩潰，不斷哭喊「媽媽以後都見不到妳了」，場面相當哀悽。另外，蔡天鳳現任丈夫Chris也特地請來六壬招魂師，招回妻子破碎的魂魄，讓她得以安息。

據港媒報導，蔡天鳳丈夫Chris 28日一早與父母及岳父母到沙田富山殮房認屍，中午再到大埔龍尾村肢解案現場進行頭七招魂法會，約有20名親友前來上香拜祭，蔡天鳳的4名子女則未到場。會中Chris哽咽表示，「很感激遇到妳」，而蔡天鳳母親更是數次潰堤，哭喊「媽媽以後都見不到妳了」，令人不捨。

▲▼香港蔡天鳳碎屍案，逮捕前夫前公公情婦。（圖／路透）

▲蔡天鳳命案地點。（圖／路透）

報導指出，此場法會由Chris安排，請來六壬招魂師，招回蔡天鳳支離破碎的魂魄。負責法事的招魂師殷法青表示，蔡天鳳屍骸遭肢解攪碎，魂魄會四散，需要統合歸一，才能得到超渡，因此他們要透過「山神」及「土神」的幫助，把Abby四散的魂魄找回並寄附於一個寫有「蔡天鳳正魂附身」的紙紮人內，連同靈位送回道堂打齋才能讓死者得已超生。

《ETtoday新聞雲》記者電詢社團法人台中市「名門命理教育協會」創會理事長楊登嵙，他表示，「六壬」為道教一支派別，該場法會的招魂儀式就類似於台灣的天醫科儀法會，受到此類重大刑案的死者魂魄通常會六神無主，因此需要藉由神明的力量協助招魂，並將殘破靈魂「醫治好」，才能讓死者得以安息。

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