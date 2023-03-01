蔡天鳳頭七！分屍者有個共同點　醫揭5大特性

記者陳俊宏／綜合報導

香港名媛蔡天鳳遭到殺害分屍，前夫、前公公、前婆婆和前大伯一家4人全被捕，2/28是她的頭七。重症科醫師黃軒分析分屍者的「五大特性」，包括「防禦性」、「侵略性」、「進攻性」、「精神病」和「巫術性」；且還有一個共同點，「被害人與加害人通常具認識／親密關係」。

▼蔡天鳳（下圖左）遭前夫（下圖右）一家殘忍殺害分屍。（圖／翻攝蔡天鳳IG）

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黃軒在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書說，關於分屍犯罪的動機，早已有學者研究發表過，這是殘酷又怪的犯罪行為，依其犯罪行為模式，歸納成五大特性：



A、「防禦性」（Defensive）

這是分屍者「最常見的犯罪行為」模式，其動機就是幫助「隱藏或移動屍體，消除證據或使受害者的辨識更加困難」。

B、「侵略性」（Aggressive）

此類是第二種最可能常見的分屍者犯罪行為，其動機就是「激進強烈情感」引起的，殺戮是情感動機的一部分，肢解作為「情感得不到的報復」。

▼蔡天鳳案震驚香港。（圖／翻攝蔡天鳳IG）

C、「進攻性」（Offensive）

這是第三最常見的分屍者，其動機主要就是「性動機」驅使的，典型的方式除了肢解屍體，還會切斷生殖器官或乳房，甚至會保存這些器官，例如台灣曾發生「華山分屍案」。

D、「精神病」

在第四類是精神病分屍案，其動機就是犯罪者失去現實感知，他們大部分會聽到聲音，或遭受奇異的「妄想催使」去分屍。例如曾有兇嫌稱，「聽到上帝的聲音」。

E、「巫術性」（Necromantic）

現在文明社會比較少見，其動機就是為使用身體部位當作戰利品、符號或神物，而肢解屍體。在1993年，馬來西亞發生女巫連環剝皮分屍案，在黑巫術界有種傳言，當巫師奪走他人的生命，就可獲得更高層的黑巫術，該女巫為了修煉這種黑巫術，分屍9條人命。

F、最後一個共同特點

在現今犯罪科技而言，要從肢離破碎的軀體去破案，看似困難，其實不會，只要確認誰被分屍，就會很快知道誰是分屍者了。

因2007年Konopka法醫專家研究分屍者，得到一個共同特點，「被害人與加害人通常具認識／親密關係」，通常是家庭成員，夫妻、子女或朋友關係。這就是為何分屍犯罪者要試圖掩蓋屍體身分，阻礙屍體鑑定的原因。

►本文獲得黃軒醫師授權。



▲▼蔡天鳳遭分屍現場。（圖／路透）