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「天喜桃花」加持　4生肖今年脫單結婚都來

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲把握有緣人！（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

脫單、結婚都來了！塔羅牌老師艾菲爾分享，今年4生肖「鼠、猴、馬、狗」婚運最強，以及各自的婚運月；另外，屬猴者還受到「天喜桃花星」強力加持。

第四名生肖狗：喜事臨門

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2023年的生肖狗受到流年卯、戌六合的眷顧，單身者容易遇到浪漫且穩定的戀情，特別提醒農曆2月、4月遇到的對象可以好好把握，對方會是你的命定情人。你們一見如故，對未來都很有想法、有共識，雙方一拍即合，甚至迫不及待想將對方帶到家裡，讓父母認識，閃婚氣勢如虹。

有伴侶的生肖狗，雙方的感情更加穩定，彼此都準備好攜手步入人生下一階段，夏天會是你們領證完婚的大好時機，可以趁著上半年把對方定下來。

農曆2月、4月、5月、10月、11月桃花姻緣運勢最旺。天然的石榴石水晶對應女性健康，擁有紅潤好氣色，增添性感魅力。

第三名生肖馬：天喜桃花

2023年生肖馬受到「天喜」桃花星強力加持，單身者桃花朵朵開，身邊也有許多追求者出現，甚至同時會有多人告白或與你曖昧，異性一字排開任你挑選。建議你要敞開心房，擺脫過去的被動、害羞，千萬別讓這波脫單機會溜走，在癸卯兔年遇到的對象，很大機率就是你的正緣桃花。

有伴侶者，這是個適合結婚、懷孕生子的一年，任何喜事都適合在今年行動或籌備，不排除能在上半年就敲定婚事，年尾完婚。

農曆4月、6月、8月、10月桃花姻緣運勢最旺。天然的葡萄石屬木守護健康、正財、正姻緣。

▼您準備好結婚了嗎？（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

第二名生肖猴：月德臨照

2023年的生肖猴特別渴望婚姻，想被人呵護擁有一個屬於自己的家庭，月老公公也不會虧待你，新的一年你遇到理想型的機會特別高。對方極度符合你的擇偶條件，可靠體貼、事事報備、把你放心中第一位，讓你安全感十足。

另外，「月德」加持，對方會是個很有社經地位的人，若有遇到這樣的好對象，你一定要珍惜把握，好好磨合彼此的棱角，包容彼此、體貼對方，只要順利找到最適合彼此的相處模式，你們有望在今年就能迅速閃婚！

農曆4月、11月、12月桃花姻緣運勢最旺。佩戴月老紅繩，讓月老公公為你作主。

第一名生肖鼠：紅鸞星動

2023生肖鼠感情方面大有進展，單身者的異性緣大旺，特別有機會遇到一個看對眼的對象，就此安定下來，甚至不排除交往後3個月便有閃婚共識，兩人一拍即合。

交往中的人，你們的感情穩定，特別適合討論婚事，在今年完婚，甚至不排除有雙喜臨門的喜氣與好運。已婚者則有機會添一個兔寶寶、龍寶寶，無論是想生二胎或是第一胎都很適合。

農曆3月、6月、10月、12月桃花姻緣運勢最旺。天然的碧璽是旺夫、旺自己的半寶石。

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