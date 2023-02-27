產學聯手　助力台胞邁向菁英大道

記者趙禕/上海報導

為了給兩岸人才交流和培養提供平台，上海市台協在滬台灣校友會聯誼會與上海交通大學上海高級金融學院簽署戰略合作協議，將攜手合作共同推進兩岸產業人才與金融人才的融合發展。

▲上海市台協在滬台灣校友會聯誼會與上海交通大學上海高級金融學院開啟合作推進兩岸產業人才與金融人才的融合發展。（圖／記者趙禕攝）

雙方的簽約在上海市台辦副主任陽禮華、上海交通大學上海高級金融學院執行院長程仕軍、市台辦交流處處長邢彤、上海高級金融學院副院長潘杰、和上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長李崇章的見證下，由上海市台協副會長兼在滬台灣校友會聯誼會會長林玉珍和上海交通大學上海高級金融學院金融MBA項目執行主任倪海英共同簽署。

▲上海市台協副會長兼在滬台灣校友會聯誼會會長林玉珍和上海交通大學上海高級金融學院金融MBA項目執行主任倪海英共同簽署戰略合作協議。（圖／記者趙禕攝）

對於本次產學攜手的合作，上海市台協在滬台灣校友會聯誼會會長林玉珍表示，這次合作將發揮雙方各自優勢，強強聯手、融和發展，構建共創、共享、共贏的全新生態，推動兩岸經濟高質量發展。上海交通大學上海高級金融學院執行院長程仕軍也表示，在未來的合作中，上海高級金融學院將充分發揮自身在金融行業的人才培養能力、學術研究能力及豐富的業界資源，為兩岸人才的交流和培養提供平台，助力在滬台灣校友的發展。

▲上海市台協副會長兼在滬台灣校友會聯誼會會長林玉珍。（圖／記者趙禕攝）

▼上海交通大學上海高級金融學院執行院長程仕軍。（圖／記者趙禕攝）

在本次戰略合作簽約儀式上，上海高級金融學院副院長潘杰還為首批「高金-TAA計劃」(上海高級金融學院-在滬台灣校友會聯誼會計劃)的業界導師：在滬台灣校友會聯誼會會長林玉珍、康師傅控股人資長吳之煒、上海市科技創業中心創業導師黃家麟、一勢咨詢創始人黃至堯等四人，頒發聘任證書。「高金-TAA計劃」是由在滬台灣校友會聯誼會推薦業界資深管理者和專業人士擔任導師和面試官，通過經驗豐富的業界導師為在校MBA學生帶來人生智慧和專業指導，助力人才培養。

▲上海高級金融學院副院長潘杰為首批「高金-TAA計劃」的業界導師頒發聘任證書。（圖／記者趙禕攝）

未來在滬台灣校友會聯誼會與上海高級金融學院的合作，將讓更多優秀的台灣青年有機會進入這個頂尖的學府深造，在滬台灣校友會聯誼會會為來自台灣各大學畢業的校友爭取MBA高額獎學金，還將和上海高級金融學院聯手開立高階總裁班，並爭取高額的學費補貼。

簽約儀式完成後，上海高級金融學院金融MBA項目招生辦黃意如、交大高金校友總會執行會長同時也是澤海集團創始人王建郡、以及一勢咨詢創始人黃至堯分別以「『金融+』賦能職業轉型與升級」、「緣聚高金 攜手向前」、「獨角獸企業高速增長必要的核心競爭力」等題目做主題演講。

▲嘉賓在活動現場的主題演講。（圖／記者趙禕攝）