霧峰菇農「由油改氣」竟見歧異　立委議員合作助進級

▲市議員張芬郁和立法委員林靜儀日前邀集中央和地方主管機關，主動了解菇農需求，進一步協助產業進級及改善鍋爐空污排放問題。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

台中霧峰是菇蕈的故鄉，但菇農長久面臨無天然瓦斯，燃燒重油污染遭取締困擾，目前對於「由油改氣」尚有不同意見，市議員張芬郁和立法委員林靜儀日前邀集中央和地方主管機關，主動了解菇農需求，進一步協助產業進級及改善鍋爐空污排放問題。

市議員張芬郁指出，霧峰菇蕈種植面積達14公頃，年產值逾130億元，霧峰菇農進行太空高溫蒸氣殺菌時，因為當地沒有天然瓦斯，只能燒重油，去年11月曾帶著霧峰四德路以南7里200多位居民和菇農的連署書拜訪欣林瓦斯公司，協調溝通舖設管線的可能性。

張芬郁表示，菇農對於鍋爐 「由油改氣」因費用負擔等因素，尚有不同意見，24日她和立委林靜儀共同召開協調會，主動了解菇農的需求。包括經濟部能源局、農委會農糧署、台中市經發局、農業局、霧峰農會、欣林瓦斯公司等單位都派員與會。

立委林靜儀表示，霧峰的菇類產品是非常有潛力的農產品，不論是協助產業進級轉型、協助改善鍋爐空污排放，都是值得協助推動的政策。她要特別拜託農會幫助了解菇農需求，她和議員再來向行政部門要求資源與政策的幫忙。

張芬郁強調，霧峰金針菇產量更佔全國78%，不論是業者長久面臨重油鍋爐污染遭取締的困擾，或增加產值競爭力，她和林靜儀委員會中央地方合作，協助霧峰菇農產保持「菇類王國」美譽。

▲市議員張芬郁和立法委員林靜儀日前邀集中央和地方主管機關，主動了解菇農需求，進一步協助產業進級及改善鍋爐空污排放問題。（圖／記者游瓊華翻攝）