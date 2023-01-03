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快訊／硬拗「有碰到嘴巴」　霧峰噁宮主強吻女信徒被送辦

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中霧峰一名宮廟楊姓宮主在幫女信徒祭改時，涉嫌嘟嘴強吻30歲女信徒，遭依猥褻送辦。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中霧峰一間私人宮廟楊姓宮主遭人指控，趁「點靈作法」時強吻30歲女子，事後女子家屬到宮廟興師問罪，楊男不僅下跪道歉還稱願意賠償。對此，警方表示，今天至案發宮廟了解案情，也通知被害女子及楊男到案釐清，由於被害女子指證歷歷，且有「LINE」群組貼文對話截圖為證，楊姓宮主遭以強制猥褻罪函送台中地方檢察署偵辦。

民眾在臉書上發文指出，一名年約30歲女子因心靈問題，尋求霧峰四德路上某間私人宮廟，楊姓宮主卻利用人身心靈最不好的時候騙取財物，甚至利用作法對女子多次擁抱、親吻額頭，29日甚至親吻嘴巴，女子才驚覺遭到侵犯，至今身心受創無法入睡，家屬決定報警提告。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼女信徒與楊姓宮主LINE對話內容都成了證據，警方依強制猥褻罪將楊男送辦。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

被害女子家屬在元旦連假前往該宮廟，楊姓宮主數度下跪致歉，希望能當面向女子道歉、也稱會賠錢等，但家屬痛罵宮主「祭改用抱的？用親的？」

楊姓宮主今天接受訪問時也喊冤，認為自己被仙人跳，但辯稱點靈時，女信徒「把頭一直靠過來，嘴巴又嘟嘟的」，坦承有碰到對方嘴巴，但沒有其他身體接觸，對方卻要求6萬6666元的賠償，自己實在沒有錢，對方不管，只要求賠錢。警方今日主動介入偵辦，通知被害女子及楊男到案釐清，事後楊姓宮主遭以強制猥褻罪函送台中地方檢察署偵辦。

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