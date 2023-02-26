▲5個月大接種卡介苗「3歲骨髓炎就醫」，桃園男童獲賠30萬元救濟金。（圖／示意圖，非文中當事人／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

台南市吳姓男童出生5個月時接種卡介苗，3歲時因骨髓炎就醫，經衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）依據病歷資料記載、臨床表現及香冠檢驗等結果研判，個案骨髓炎與接種卡介苗相關，核予新台幣30萬元救濟金。

卡介苗是一種牛的分枝桿菌所製成的活性疫苗，經減毒後注入人體，可產生對結核病的抵抗力，一般對初期症候的預防效果約85％，主要可避免造成結核性腦膜炎等嚴重併發症。

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研究顯示，未接種卡介苗的幼童罹患結核性腦膜炎的發生率約為百萬分之152.5，是有接種者的47倍，此類疾病若未及早診治會造成腦脊髓等不可逆病變（無法自理生活、智商受損等），並伴隨約20%~40%致死率。

疾管署副署長羅一鈞表示，卡介苗是活性減毒疫苗，可能在注射後引發後續發炎反應，有時需到數月甚至數年後才會發生，會透過專家會議研判釐清與卡介苗關係。

羅一鈞提到，過去卡介苗都是出生即施打，但後來延後到5個月內都可接種，雖然可減少一出生就接種的發炎反應，但相對骨髓炎風險也會提高。

根據疾管署資料顯示，我國幼兒結核病發生率約為每10萬人口中1-2例，若嬰幼兒即將前往結核病高盛行國家或有結核病接觸史，請先前往地方衛生主管機關/小兒科評估，及早接種卡介苗或潛伏結核感染治療。