澳門明取消「室外口罩令」　搭大眾運輸、進入醫院仍要戴口罩

▲澳門放寬防疫措施，觀光客大批湧入。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門政府26日宣布，澳門最近兩個月疫情平穩，考量世界各地經驗，從27日起，所有在室外地方逗留的人士不要求佩戴口罩，但若進入醫療機構、養老院，以及搭乘大眾運輸工具，仍必須佩戴口罩。

澳門政府提到，在一般情況下，所有在室外地方逗留的人士不要求佩戴口罩，但若進入醫療機構、長者和康復院舍的人士（住院病人或居住院舍的服務使用者除外）、公共交通工具（的士除外）的司機和乘客，則仍須繼續佩戴口罩。

澳門政府指出，其他室內場所和交通工具，由主管實體根據當時的疫情、場所或交通工具內的空氣流通情況、人員數量和密度、活動性質和持續時間等因素，自行評估及決定是否要求進入場所或乘搭該交通工具的人士佩戴口罩。

澳門政府說，在一些特定情況下，例如舉辦大型聚集活動、托兒所和非高等教育機構出現群集感染，或澳門出現流行高峰期時，主辦單位或主管實體應要求進入有關場所的人員佩戴口罩；而當個人出現發熱、肌痛、咽痛、咳嗽或流涕等流感樣症狀時亦應佩戴口罩；至於3歲或以下嬰幼兒進入任何場所可不必佩戴口罩。

澳門政府強調，若新冠疫情出現變化，會按實際情況再度調整室內場所佩戴口罩的要求，居民日常外出時建議應備有口罩，以便有需要時佩戴，並在家中儲備至少可供2周使用的口罩，以備緊急之用。