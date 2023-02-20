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口罩鬆綁仍有風險！重症醫示警：病毒沒有不見

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今（20）日起放寬室內口罩規定，但8類場所仍要戴。（示意圖／記者屠惠剛攝）▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

指揮中心宣布室內佩戴口罩規定在今（20）日起放寬！除醫療照護、公共運輸2類8場所仍要戴口罩外，其餘可由民眾自行決定。歷經2年多後迎來口罩解封的生活，重症醫黃軒就提醒，口罩解封之後並不是風險全部消失，在幾個特別的場合上還是會建議配戴口罩，保護自己也保護他人。

重症醫黃軒在臉書粉絲專頁指出，在口罩鬆綁後，仍然存在一些潛在風險，這些風險必須得到正確評估和防疫的。

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首先，在口罩鬆綁後，人們很容易忘記關於疫情的防護措施。例如，人們，更可能不再保持社交距離，也不再勤洗手。這可能會加重病毒的傳播，而且不會只有covid19 病毒，還有流感病毒，很多呼吸道感染病毒都會出現感染的，可能導致任何病毒感染的疫情再次擴散。

其次，在口罩鬆綁後，人們可能會去更多人聚集的地方，特別是在公共場所。這可能會增加任何病毒的傳播風險，尤其是當你在公共場所的地方，其空氣循環不良時，你感受到悶悶的地方，你人在其中，你只有二個選擇：馬上離開現場或是戴口罩。

此外，在口罩鬆綁後，一些人可能開始會對疫苗的效力抱持了懷疑，並拒絕接種疫苗。這可能會阻礙疫苗的推廣，並導致新突變病毒蔓延，使呼吸道感染疫情的再次擴散。

最後，黃軒也再次提醒，在WHO認定，目前全球仍然是「大流行應變戒備」狀態，而「不是你囗罩鬆了，病毒就散了」，進出人潮聚散地以及指揮中心規定的場合仍要配戴口罩。

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