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遭酒駕追撞毀容截肢！她「赴美進修苦讀」　23年後重返母校任教

▲▼李智善遭遇重大車禍後，經過多年苦讀和歷練，終於能夠重返母校梨花女大擔任教授。（圖／翻攝自臉書）

▲李智善遭遇重大車禍後，經過多年苦讀和歷練，終於能夠重返母校梨花女大擔任教授。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名主修社會福利學的女教授，她2000年就讀梨花女子大學，在從圖書館返家時，竟慘遭酒後開車的駕駛撞上，導致全身出現55%面積的三度灼傷，不僅得截去8隻手指頭，甚至還因此毀容。不過，在經歷30多次大手術，以及她長年在美國苦讀，如今終於能重返母校擔任教授，她的故事感動無數韓國人。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，今年46歲的李智善（이지선，音譯）從韓東國際大學「畢業」，從今年3月1日起終於能夠重返母校梨花女子大學擔任社會福利學系的教授，她在臉書上發文表示，「23歲那一年我因為遭遇車禍而離開梨花女大，想不到經過23年，我以教授之姿重返母校。非常感謝能夠讓我體會，在母校執教鞭的喜悅。」

李智善原本在梨花女子大學師範學院就讀幼兒教育學系，2000年7月她從學校圖書館返家，搭乘韓國大宇汽車的MATIZ，豈料當行經至首爾漢江路1街時，竟然慘遭喝了5瓶燒酒的駕駛開著越野車現代Galloper連續追撞，由於車上嚴重起火燃燒，導致來不及逃跑的李智善全身出現三度灼傷、嚴重毀容，經歷30次大手術才撿回一條命。

除了左右手的拇指，李智善必須截去8隻手指頭的每一節，此後她被診斷為顏面障礙、肢體障礙1級。

▲▼李智善遭遇重大車禍後，經過多年苦讀和歷練，終於能夠重返母校梨花女大擔任教授。（圖／翻攝自臉書）

李智善在自傳散文集《智善啊，我愛妳》、《蠻不錯的快樂結局》提到，在無辜遭遇車禍、重傷後，她有幸獲得來自各界的援助，她因為這些援助才能挺過難關，為了幫助其他未能幸運獲得幫助的人，她在痊癒後下定決心苦讀，2001年從梨花女大畢業後，便輾轉前往美國進修，先後取得波士頓大學復健諮商研究所碩士、哥倫比亞大學社會福利學碩士。

2016年，李智善在洛杉磯加利福尼亞大學（UCLA）取得社會福利學博士學位，此後她返回南韓，並在隔年擔任韓東大學社會福利學系擔任教授。

據悉，《智善啊，我愛妳》在南韓獲得超過40萬名讀者的喜愛。

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