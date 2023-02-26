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人夫分屍情婦！「咚咚巨響」驚動鄰居　屍塊藏陽台滅跡

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣一名31歲人夫與妻子共同育有2名幼子，並與高齡父親同住，然而他卻涉嫌在自家中，殘殺2022年開始交往的小三，並將女方分屍解體，最後丟棄在自家陽台與汽車上。嫌犯的鄰居表示，在21日晚間曾經聽到隔壁傳來咚咚詭異巨響，而當天正好就是死者失蹤的日子。不排除死者失蹤後隨即就遭到男友殺害。

根據《富士新聞網》報導，33歲死者伊藤亞佑美是一名單親媽媽，她2022年結識31歲的公司職員土屋勇貴，儘管對方已經結婚，且有2個年幼的孩子，兩人卻還是發展出婚外情。伊藤的友人指出，死者因為要獨自負擔生活費與小孩的養育費，非常辛苦，不過2022年卻表示自己交了新男友。

▲▼日本警察,警視廳,警察,警車。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

▲土屋勇貴23日被逮，而他也坦言自己殘殺女友後分屍。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

伊藤亞佑美21日晚間被通報失蹤，警方投入調查後，在嫌犯家中發現伊藤亞佑美被切割成數個屍塊的遺體，因此23日依遺體遺棄罪嫌逮捕土屋勇貴，並在24日移送檢方偵辦。土屋勇貴被逮後坦言，已婚的他與死者發生婚外情，當天兩人發生衝突，因此才會憤而拿起鈍器往對方頭上砸去，隨後再拿電線勒斃她。

事後，土屋勇貴在自家殘忍分屍，並將屍塊丟棄在自家3樓的陽台與車上。土屋的鄰居則表示，21日當晚8時至10左右，土屋家傳來奇怪的咚咚聲響，並不尋常，隨後停車場也傳出詭異聲音，沒想到竟然是在分屍與搬運屍塊。

警方表示，女子的死因為頭部撞擊造成的外傷性蜘蛛膜下出血與頸部遭勒導致的窒息死亡。土屋的住家距離死者家中大約有130公里，開車至少需要2個小時，而伊藤亞佑美的車事後則被發現停在距離土屋住家僅280公尺的投幣式停車場。

令人震驚的是，土屋的作案地點除了他本人以外，包含妻子、2名幼子以及老父親也都住在裡面，其餘4人是否得知自己與屍共眠數日，目前仍不得而知。

 
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