　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中中央書局開春首展 「竹藝生活美學展」賞50件精緻竹工藝

▲中央書局展出竹編工藝家邱錦緞師生作品。（圖／中央書局提供）

▲中央書局展出竹編工藝家邱錦緞師生作品。（圖／中央書局提供）

記者楊惠琪／台北報導

中台灣文化地標中央書局，睽別22年於2020年原址重返後，再次成為台中市重要的藝文平台，2023年開春首展「回歸本質‧編織初心」竹藝生活展，邀請師承國寶級薪傳獎得主黃塗山先生的竹編工藝家邱錦緞及其學生舉辦聯展，展出近50件竹藝作品，包括邱錦緞代表作之一「連菱」。

中央書局指出，邱錦緞從小就特別喜歡竹子，以竹編記錄人生的過程中吃了很多苦，剛入行時，劈竹和修竹片經常受傷，有著過敏體質的她，為了讓作品更好，堅持用天然漆，卻因對生漆過敏，大冬天都還要抱著冰枕止癢，這樣過了八年，才終於讓身體適應，不再半夜痛癢難耐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱錦緞師承國寶級大師黃塗山，想把傳統工藝傳承發揚光大，用傳統藝術創作時尚精品，20多年來融合生活與傳統藝術，以細緻典雅的編織手法，詮釋竹材質地之美，更是不藏私的致力技藝薪火相傳與教學，不但作品屢獲台灣各項工藝創作大獎，還經常受邀到歐美舉行竹編巡迴展覽。

中央書局說，此次展出邱錦緞的代表作品之一「連菱」，是用0.1公分的細竹片編織的，連菱指的是把菱形自下而上連貫上來，細竹片中途斷裂無法修補，每一次都要再重頭開始，前後花了三個多月時間才完成，作品凸顯女性獨特的細膩思維，同時散發出柔韌與堅強的特質。

中央書局「回歸本質‧編織初心」竹藝生活展，展出9件竹編工藝家邱錦緞的作品，14件她學生的創作，並特別向雲林故事館創辦人唐麗芳女士，商借其個人珍藏的25件平面竹編技法展示板和故事旅行箱，讓讀者在欣賞竹編時尚創作之際，也能認識竹編創作技法。展出自即日起至3月13日止。

【展覽資訊】
展名：【回歸本質‧編織初心】竹藝生活展
| 邱錦緞師生創作×竹藝生活美學 | 展覽‧選書‧選品
展期：2023/02/15～03/13
地點：中央書局(台中市中區臺灣大道一段235號一樓)

ET快訊
太冷了！柯文哲凌晨3點完成一日北高　黃珊珊首完賽
死亡逾3000人創新高　全台「最危險路口」在3縣市
夫妻登大武山步道…老公墜80m邊坡！　尋獲已無生命徵象
快訊／連假第2天！國道一早就變大型停車場　紫爆路段曝
基隆228檔案　證實「鐵絲穿手掌腳踝」串起多人丟下海
蔡天鳳媽首曝心聲　在「這則留言」按讚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

缺蛋又缺雞？　陳吉仲喊話：進口影響不大「可多吃國內優質禽肉」

9縣市低溫特報不到10度　鄭明典見1天氣狀態喊：真棒！

連假騎乘WeMo全攻略！6大景點捕捉「特駛」　可獲免費騎乘券

國道「紫爆」車速不到20km！7大壅塞路段出爐　國5連塞13小時

快訊／連假第2天！國道一早就變大型停車場　紫爆路段曝

台中中央書局開春首展 「竹藝生活美學展」賞50件精緻竹工藝

機車光頭胎還租人！遊客爆胎險釀禍　台南黑心機車行曝光

護理師笑「你要死了」！台大仁醫嚇到　真相曝光

快訊／4縣市大雨！今晨9℃吹11級強風　下波變天時間曝

連假次日！國道17處地雷路段出爐　國5北上連堵13小時「塞到午夜」

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

陳零九分手後首露面　一舉動帥到邱鋒澤「好MAN喔」

名媛烹屍...高大成曝原因　前夫等船潛逃！遭5警壓制

屏東家庭酒後亂鬥還毆警　妻兒齊出手4人全被逮！

女員工被騙冷氣能聲控　 「成功開機」興奮捂嘴笑

缺蛋又缺雞？　陳吉仲喊話：進口影響不大「可多吃國內優質禽肉」

9縣市低溫特報不到10度　鄭明典見1天氣狀態喊：真棒！

連假騎乘WeMo全攻略！6大景點捕捉「特駛」　可獲免費騎乘券

國道「紫爆」車速不到20km！7大壅塞路段出爐　國5連塞13小時

快訊／連假第2天！國道一早就變大型停車場　紫爆路段曝

台中中央書局開春首展 「竹藝生活美學展」賞50件精緻竹工藝

機車光頭胎還租人！遊客爆胎險釀禍　台南黑心機車行曝光

護理師笑「你要死了」！台大仁醫嚇到　真相曝光

快訊／4縣市大雨！今晨9℃吹11級強風　下波變天時間曝

連假次日！國道17處地雷路段出爐　國5北上連堵13小時「塞到午夜」

強碰228！蔣萬安缺席出訪　李四川今赴日本東京「轉交親筆信」

Sandy控惡鄰「每天凌晨4點就開始叫到下午」！快被逼瘋：太吵了

太早上課成績會變差！「改1時段」效果最好　研究：還更準時

柯文哲「一日北高」比去年快10分鐘！　今3:18騎抵高雄畫面曝

8款「入門級精品小廢包」　CELINE、PRADA裝得下可愛還很百搭

冷到全身不正常！柯文哲凌晨3點完成一日北高　黃珊珊首完賽：畢業了

越南河粉只要49元！超商開賣「8國人氣美食」　泰國吐司餅乾超欠吃

缺蛋又缺雞？　陳吉仲喊話：進口影響不大「可多吃國內優質禽肉」

不妙！鈴木誠也左斜肌緊繃　為日本出征經典賽添變數

柏林影展得獎名單／73屆最年輕得主！　9歲Sofía Otero奪「最佳主角銀熊獎」

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

月曆上畫滿符號！發現死者「奮鬥痕跡」

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

凌晨規模4.5地震　最大震度2級

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

快訊／連假第2天　國道一早就「紫爆」路段曝

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

快訊／4縣市大雨！今晨9℃　下波變天時間曝

國道塞5小時！時間管理大師刷牙做操

即／9縣市低溫特報！1地區極凍6°C↓

請走祖先！年輕人少1動作「4男丁全死了」

「台灣鹿角蕨大賞」神獸珍妮600萬售出！

台中學生家逢變故　警帶他吃鴨肉飯默默付錢

更多熱門

相關新聞

穿台中火車站過聖誕　瑪利亞勇奪十大伴手禮3大獎

穿台中火車站過聖誕　瑪利亞勇奪十大伴手禮3大獎

台中市政府舉辦的十大伴手禮日前出爐，其中最引人注目的是瑪利亞基金會的「Merry Young 快樂襪」，首次參賽即勇奪「首獎」、「現場人氣獎」、「最佳新人獎」三冠王，6名學員將自己內心對於台中火車站、太陽餅、東協廣場等6個舊城印象，全都鮮活的彩繪在襪子上，工策會總幹事黃于珊表示，這不僅展現多重障礙學員樂觀進取的態度，更為社會帶來真善美的一面，歡迎民眾踴躍訂購，幫助瑪利亞自力更生。

中央書局重啟　詹宏志規劃系列活動

中央書局重啟　詹宏志規劃系列活動

中央書局熄燈22年原址重開幕

中央書局熄燈22年原址重開幕

中央書局消失20年光榮復活

中央書局消失20年光榮復活

台中市區最新一日遊規劃照樣玩到翻

台中市區最新一日遊規劃照樣玩到翻

關鍵字：

中央書局竹藝生活展黃塗山邱錦緞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

同志女兒想要小孩！媽媽親幫授精

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

寶貝女兒遭分屍！蔡天鳳母親1舉動暖哭網友

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

月曆上畫滿符號！發現死者「奮鬥痕跡」

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

新北消防局長驚爆6年婚外情「妳才是上等菜」

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失了

即／北海道發生規模6.1地震　最大震度5弱

凌晨規模4.5地震　最大震度2級

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

快訊／連假第2天　國道一早就「紫爆」路段曝

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

更多

最夯影音

更多
正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈
不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面