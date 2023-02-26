台中中央書局開春首展 「竹藝生活美學展」賞50件精緻竹工藝

▲中央書局展出竹編工藝家邱錦緞師生作品。（圖／中央書局提供）

記者楊惠琪／台北報導

中台灣文化地標中央書局，睽別22年於2020年原址重返後，再次成為台中市重要的藝文平台，2023年開春首展「回歸本質‧編織初心」竹藝生活展，邀請師承國寶級薪傳獎得主黃塗山先生的竹編工藝家邱錦緞及其學生舉辦聯展，展出近50件竹藝作品，包括邱錦緞代表作之一「連菱」。

中央書局指出，邱錦緞從小就特別喜歡竹子，以竹編記錄人生的過程中吃了很多苦，剛入行時，劈竹和修竹片經常受傷，有著過敏體質的她，為了讓作品更好，堅持用天然漆，卻因對生漆過敏，大冬天都還要抱著冰枕止癢，這樣過了八年，才終於讓身體適應，不再半夜痛癢難耐。

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邱錦緞師承國寶級大師黃塗山，想把傳統工藝傳承發揚光大，用傳統藝術創作時尚精品，20多年來融合生活與傳統藝術，以細緻典雅的編織手法，詮釋竹材質地之美，更是不藏私的致力技藝薪火相傳與教學，不但作品屢獲台灣各項工藝創作大獎，還經常受邀到歐美舉行竹編巡迴展覽。

中央書局說，此次展出邱錦緞的代表作品之一「連菱」，是用0.1公分的細竹片編織的，連菱指的是把菱形自下而上連貫上來，細竹片中途斷裂無法修補，每一次都要再重頭開始，前後花了三個多月時間才完成，作品凸顯女性獨特的細膩思維，同時散發出柔韌與堅強的特質。

中央書局「回歸本質‧編織初心」竹藝生活展，展出9件竹編工藝家邱錦緞的作品，14件她學生的創作，並特別向雲林故事館創辦人唐麗芳女士，商借其個人珍藏的25件平面竹編技法展示板和故事旅行箱，讓讀者在欣賞竹編時尚創作之際，也能認識竹編創作技法。展出自即日起至3月13日止。

【展覽資訊】

展名：【回歸本質‧編織初心】竹藝生活展

| 邱錦緞師生創作×竹藝生活美學 | 展覽‧選書‧選品

展期：2023/02/15～03/13

地點：中央書局(台中市中區臺灣大道一段235號一樓)