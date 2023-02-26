13輛車接龍併排！BMW「三排臨停」接小孩　騎士被擠25秒氣炸

▲台南13輛車接龍併排接小孩。（圖／翻攝「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，下同）



網搜小組／許力方報導

「我併排你的併排」有騎士14日傍晚時分行經台南東區長榮高中前、林森路二段巷口時，目擊到約100多公尺的路途中，遭到13名駕駛瘋狂併排停車，還有一輛BMW休旅車直接「三排停車」，狠狠佔據車道，短短25秒影片引發熱烈討論，網友酸爆「活這麼久第一次看到併三排，不愧是台南！」

目擊騎士將這段25秒的行車紀錄器影片投稿到「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，直呼「有沒有看過三排停車（已檢舉），接送小孩我最大，三排停車我不怕。」根據畫面，事發於14日下午5時許，正值放學時間，他行經林森路二段、長榮高中校門前時，原本是包含機慢車道的3線車道路段，但最外側的車道硬生生被整排「併排停車」占滿。

▲BMW「三排臨停」，騎士被擠25秒氣炸。



這段約100多公尺的校門口路段，除了原本的停車格，當時共臨停了約13輛車，全部併排停在機慢車道上，導致騎士全部被擠到中間車道，誇張的是，還有一輛BMW休旅狠狠「三排停車」，直接停在中間車道閃雙黃燈，霸佔一線車道。影片吸引超過2萬次觀看，網友看了驚呼連連「優質！這就是熟悉的台南味，一年騎3萬多公里，每個月環島，只要進入台南市超過一分鐘沒看到違規都渾身不對勁。」

臨停亂象引發熱烈討論，網友狂酸「我活這麼久第一次看到併三排，不愧是台南」、「沒有法律的地方，只有自己的方便」、「人家停的是人情味」、「2 排就已經很過份了…還3排…」「有沒有發現，車價越高，停的位置越離譜？有時候真不是仇富，而是富人自己太過份」，紛紛痛批機車道形同虛設，「機慢車優先，變成汽車優先了。」