　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

13輛車接龍併排！BMW「三排臨停」接小孩　騎士被擠25秒氣炸

▲▼13輛車接龍併排！BMW「三排臨停」接小孩　騎士被擠25秒氣炸。（圖／翻攝「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

▲台南13輛車接龍併排接小孩。（圖／翻攝「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，下同）

網搜小組／許力方報導

「我併排你的併排」有騎士14日傍晚時分行經台南東區長榮高中前、林森路二段巷口時，目擊到約100多公尺的路途中，遭到13名駕駛瘋狂併排停車，還有一輛BMW休旅車直接「三排停車」，狠狠佔據車道，短短25秒影片引發熱烈討論，網友酸爆「活這麼久第一次看到併三排，不愧是台南！」

目擊騎士將這段25秒的行車紀錄器影片投稿到「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，直呼「有沒有看過三排停車（已檢舉），接送小孩我最大，三排停車我不怕。」根據畫面，事發於14日下午5時許，正值放學時間，他行經林森路二段、長榮高中校門前時，原本是包含機慢車道的3線車道路段，但最外側的車道硬生生被整排「併排停車」占滿。

▲▼13輛車接龍併排！BMW「三排臨停」接小孩　騎士被擠25秒氣炸。（圖／翻攝「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

▲BMW「三排臨停」，騎士被擠25秒氣炸。

這段約100多公尺的校門口路段，除了原本的停車格，當時共臨停了約13輛車，全部併排停在機慢車道上，導致騎士全部被擠到中間車道，誇張的是，還有一輛BMW休旅狠狠「三排停車」，直接停在中間車道閃雙黃燈，霸佔一線車道。影片吸引超過2萬次觀看，網友看了驚呼連連「優質！這就是熟悉的台南味，一年騎3萬多公里，每個月環島，只要進入台南市超過一分鐘沒看到違規都渾身不對勁。」

臨停亂象引發熱烈討論，網友狂酸「我活這麼久第一次看到併三排，不愧是台南」、「沒有法律的地方，只有自己的方便」、「人家停的是人情味」、「2 排就已經很過份了…還3排…」「有沒有發現，車價越高，停的位置越離譜？有時候真不是仇富，而是富人自己太過份」，紛紛痛批機車道形同虛設，「機慢車優先，變成汽車優先了。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
快訊／38歲消防員葉克膜搶救！　20:28拔管
明洞40年攤位一夜拆除！大媽罵「台灣學校無情」　證據挖出風向
快訊／蔡天鳳頭骨、毛髮被煮透！　湯鍋內撈出青紅蘿蔔
蔡天鳳遭碎屍烹煮　醫勸慎防「1類人」：吃人不吐骨
快訊／張志豪炸裂砲轟吳哲源！　兄弟6局2比1超前中華隊
快訊／3張千萬發票快逾期！　消費地點曝
5大恐怖分屍！　23歲女遭肢解「Hello Kitty藏頭顱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

13輛車接龍併排！BMW「三排臨停」接小孩　騎士被擠25秒氣炸

228連假首日賞花遊湖景區現人潮　黃偉哲歡迎到百花盛開的台南遊玩

台南永康公園遊戲場工程發現網寮遺址停工　府：相關計畫書審核通過即可復工

快訊／台南鹽水下寮雞舍火警　3棟空雞舍付之一炬

霧峰菇農「由油改氣」竟見歧異　立委議員合作助進級

雲林防治獼猴危害農作物啟動　護農神器電圍網補助起跑

紀念鄧麗君！　雲林縣政府舉辦市集音樂會追憶一代巨星

招待國小甲級女壘球員吃火鍋　球芽基金攜手築間回饋偏鄉女童圓夢

高醫黃志富醫師駐診大武衛生所　獲鄉親信賴肯定

快訊／台南安南區大安街發生住宅火警　4戶起火冒煙全力滅火

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

專家推薦買房選大同區最超值　「首岳」擁大基地&高機能成首選

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

陳零九分手後首露面　一舉動帥到邱鋒澤「好MAN喔」

名媛烹屍...高大成曝原因　前夫等船潛逃！遭5警壓制

巴丹鸚鵡嗨玩髮夾「鳥嘴變鯊魚」爆笑開合跳舞...網：傻傻分不清楚

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

13輛車接龍併排！BMW「三排臨停」接小孩　騎士被擠25秒氣炸

228連假首日賞花遊湖景區現人潮　黃偉哲歡迎到百花盛開的台南遊玩

台南永康公園遊戲場工程發現網寮遺址停工　府：相關計畫書審核通過即可復工

快訊／台南鹽水下寮雞舍火警　3棟空雞舍付之一炬

霧峰菇農「由油改氣」竟見歧異　立委議員合作助進級

雲林防治獼猴危害農作物啟動　護農神器電圍網補助起跑

紀念鄧麗君！　雲林縣政府舉辦市集音樂會追憶一代巨星

招待國小甲級女壘球員吃火鍋　球芽基金攜手築間回饋偏鄉女童圓夢

高醫黃志富醫師駐診大武衛生所　獲鄉親信賴肯定

快訊／台南安南區大安街發生住宅火警　4戶起火冒煙全力滅火

象迷擠爆新莊！滿場12100　周美青夫人也來了

快訊／悲慟！「葉克膜」搶救屏東勇消　20:28拔管

戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座！Top 1超會記仇，就要講到你服輸

明洞40年攤位一夜拆除！大媽罵「台灣學校無情」...韓網翻證據風向變了

威力彩飆9億！　「偏財運爆發」4星座、4生肖、好運時辰方位曝光

快訊／蔡天鳳頭骨、毛髮「已被煮透」！湯鍋內撈出青紅蘿蔔

鄰住處擺「全套設備」朝他家錄音！製10張光碟送管委會還上傳雲端

竹山造勢力挺蔡培慧　賴清德譙林明溱：用拒絕垃圾的態度拒絕他

Jin得知弟弟要入伍秒變「軍隊前輩」整頓紀律！　j-hope笑回：是老虎助教

直播／張志豪炸裂砲轟吳哲源！江坤宇犧牲打率中華隊超前

地方熱門新聞

台南88槍擊案2嫌押回台南　檢警說明

「無蛋可賣」雲林批發商拉下鐵門

13車接龍併排！BMW三排臨停接小孩

高雄無名女浮屍白河警助找回家路

1200票證補助不含機捷　桃市交通局開炮

蔣萬安、顏寬恒南下挺林明溱

228連假首日賞花遊湖景區現人潮

台南安南區大安街發生住宅火警

台南鹽水下寮雞舍火警

嘉義市放寬住警器申請資格

88槍擊案要犯遣返回台　藍綠肯定

嘉義縣獎勵團客旅遊　最夯景點曾文水庫遊湖

金門9級陣風助燃　雜草火警燒1600平方米

台南永康公園遊戲場工程發現網寮遺址停工

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

快速道路塞爆！12輛重機衝路肩　全場怒：老鼠屎

同志女兒想要小孩！媽媽親幫授精

碎屍名媛富二代夫痛哭發聲！「生前2遺願曝光」

寶貝女兒遭分屍！蔡天鳳母親1舉動暖哭網友

28歲名媛腿削到見骨！前公公露兇光聯手2兒分屍

快訊／Junior求婚成功！牽手小10歲林萱瑜

快訊／連假第2天　國道一早就「紫爆」路段曝

破萬人湧入賞櫻　九族：請去其他地方

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

月曆上畫滿符號！發現死者「奮鬥痕跡」

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

Apple凌晨突赴急診室　「空床一堆不能躺」嘆：沒人情味

更多

最夯影音

更多
正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈
不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

專家推薦買房選大同區最超值　「首岳」擁大基地&高機能成首選

專家推薦買房選大同區最超值　「首岳」擁大基地&高機能成首選

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面