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綠營嗆1200月票政見「藍營割稻尾」！洪孟楷回酸：乞丐趕廟公

▲1200元的北北基桃生活圈月票，是用客運、捷運、台鐵、公共自行車等運具。（圖／記者季相儒攝）

▲1200元的北北基桃生活圈月票，是用客運、捷運、台鐵、公共自行車等運具。（圖／記者季相儒攝）

記者閔文昱／綜合報導

行政院拍板促進公共運輸使用方案，北北基桃1200元月票力拚7月實施，國民黨稱這是北北基桃縣市首長兌現承諾，但遭民進黨批「聯手割稻尾，有夠離譜」。對此，國民黨立委洪孟楷重批，大眾月票擴大使用2年前就提出，「扯藍營割稻尾？請別『乞丐趕廟公』！」

洪孟楷25日晚間發文表示，行政院通過大眾運輸月票擴大使用，無論是原有的1280、或是1200 ，重點在於納入機捷、台鐵、國道客運的大眾運輸，擴大使用範圍，這樣的方向自始至終他都是贊成的，因為唯有讓大眾運輸月票越加方便，民眾才會越多意願使用，也才能真正達到降低碳排的效果。

「可惜跟遺憾的是，執政黨『贏牌還要贏話』甚至部份人士說藍營『割稻尾』，這樣說法真是『乞丐趕廟公』顛倒是非！」洪孟楷直言，從2020進入交通委員會開始，他就一直倡議要往這個方向來走，也多次質詢歷任交通部長；要說縣市表態擴大辦理，基桃縣市長也在去年的10月初他於立院召開的公聽會上出席表態支持，這些都有紀錄可考，真的不需抹煞努力。

▲▼洪孟楷。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

洪孟楷指出，他深知任何的國家重大政策，絕對非一位民意代表、或是幾個人就能夠推動，要有財源的支持和時機的搭配，因此民進黨執政了7年到現在才推動，且使用的預算是還稅於民的剩餘，「這些都不是一個人可以攬功，所以重點還是放在，怎麼樣快速的推動、並且永續的執行下去，找穩定的財源比現在噴口水來的有力！」

洪孟楷強調，他會在新會期的第一次交通委員會，王國材部長來業務報告時就提出臨時提案，要求自明年起本預算編列預算補貼大眾運輸月票，確保往後每年都有中央可以支出的部分，不會因為3年後特別預算用完而宣告終止。

洪孟楷喊話，也歡迎民進黨的朋友，認同的共同來簽署，現在明確提案通過，未來也不會因政黨輪替而這項政策有所改變，「相信這才是可長可久，也是真正真正落實讓國人放心的大眾運輸推動方案！」

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