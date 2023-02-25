世和電廠永續經營太陽能　2023年擬為地球減碳6066噸

▲世和電廠永續經營太陽能，為地球減碳。（圖／世和電廠提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全球氣候異常，國內世和電廠以實踐ESG為永續經營的決策，在光電板的設置採用友善環境、對農地影響低的工法，並以維持原地目不變更，保障使用期滿後農地可持續農業使用為前提，做到環境保護及永續的社會責任。

世和電廠25日表示，受汙染的土地需要時間來復原土地的生命，所以世和電廠在開發與建置太陽能的同時，亦著重在土地復原的環境維護，另外世和電廠積極投入都會社區太陽能建置，讓太陽能光電社區也能為地球盡一分心力，世和電廠於今年目標將建置5000千瓦以上來前進，等於每年為地球減碳6066噸。

世和電廠董事長吳家芸表示，氣候的變遷，喚醒了世界各國人們的環保意識抬頭，政府大力積極推動再生能源目的，就是為了留給下一代子孫有更好的生活環境，以及社會發展永續經營。世和電廠積極履行企業的社會責任，提供安全、環保、潔淨、節能的太陽能光電系統、 為地球環境盡一份心力。

未來世和電廠將在綠電市場上扮演著承先啟後的角色。

吳家芸說：ESG分別是環境保護（Environmental）、社會責任（Social）以及公司治理（governance）的縮寫， ESG代表的是企業社會責任。