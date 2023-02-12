按摩妹碰這部位「當場升旗」！同事瞄一眼尬爆　他崩潰：瞬間掉入地獄

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

日常生活累積不少辛勞，有些人會透過按摩紓緩。一名網友透露，因為工作時間長，常常覺得全身痠痛，就會去享受按摩。但有一次和同事一起去按摩，女按摩師穿著類似半旗袍的制服按到敏感部位附近時，他竟然當場「升旗」，一旁的同事瞄了一眼後，隨即將眼神移走，讓他相當尷尬。

原PO在Dcard發文表示，隨著年紀漸長，越來越能感受到工作壓力，身體常常覺得非常僵硬。原本他都會去腳底按摩或是盲人按摩，但後來覺得時間太短或是想要精油按摩，就改去專門的按摩養生館。

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他也透露，因為養生館競爭激烈，所以許多店家都標榜年輕漂亮的女按摩師，甚至還有18歲的學徒。日前他下班後和同事一起去按摩，就碰到一名穿著半旗袍式制服的女按摩師，他在半夢半醒之際，被按到腰部和大腿的時候，就突然起了生理反應，「那瞬間隱約發現同事瞄了一下我胯下，然後眼神瞬間飄走，然後幫我按摩的妹妹靦腆地笑了笑，趕緊把手從大腿上移到腳上，當作沒事發生」。

原PO崩潰地說，勃起的瞬間真的覺得非常尷尬，有種從天堂掉到地獄的感覺，「堪稱社死（社會性死亡）現場」，同時也好奇是否有人和他遇過類似的狀況。

但不少網友看了之後都認為，在按摩時有生理反應很正常，「按摩站起來好像很正常耶，我們國中輔導老師說，男生去基本上都會有生理反應，所以她老公只能按背面」、「很普通吧，有什麼好社死的」、「我18歲的時候做過按摩1個禮拜，按了好像2～3位客人，其中1位就有起反應，感覺這蠻正常的」、「射出來的都有，您還早，去領號碼牌」、「正常，經驗太少」、「其實還好啦，有在按男客的都習慣了」。