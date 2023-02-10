全裸SPA到一半…陌生大叔「直接闖入」　她崩潰狂抖：我光著身子哎

▲安徽女子稱全裸做SPA遭陌生大叔闖入。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽一名人妻6日爆料稱，自己與丈夫在按摩店按摩時，遇到了一件讓她驚恐的事情，一名中年男子突然推門闖入，而當時她正處於全裸狀態，從趴著的狀態翻身過來，「我是光著身子哎。」對此，店方回應，「我們的電工師傅很正直，沒有看她。」

據《瀟湘晨報》報導，事情發生在2023年2月5日，該人妻與丈夫來到了位於安徽省馬鞍山市花山區的翠林精選江東大道店按摩。

從人妻發布的帳單顯示，她與丈夫的進店時間是2月5日17時42分，付款時間是2月6日零點。兩人均消費了搓背和輕奢SPA項目，共計消費1376元，優惠減免後實際支付958元。

人妻稱，當天她與丈夫先在店內洗浴，洗完之後兩人進入了一個包廂，想做精油按摩。她趴在按摩床上，先讓技師按摩背部。背部按摩完成後，她剛剛翻過身來，突然，一名陌生男士闖了進來，期間沒有任何服務員通知她，「精油SPA是需要全裸的，我當時全裸著，看到的瞬間就翻過去了，我不清楚那個男的有沒有看到我的裸體。」

她表示，當時她跟對方說話，對方「跟沒聽見一樣」，出門時也沒有把房間門關上。後來工作人員解釋稱，對方是修電錶的，別的房間停電了，而總閘在她所處的房間，之所以按摩房間沒有將房門鎖上，是因為有關部門不允許鎖門。

人妻怒斥，因為這個突發事件，她整個人很長時間都處於精神緊繃的狀態，「關鍵是他應該要敲門，也應該要表明來意，直接衝進來真的太可怕了。如果我再慢一秒，或者我丈夫不在旁邊，後果可想而知，我相信大多數女生都能理解我當時的那種驚恐。」

她還透露，事情發生後，她和丈夫立刻找到了該按摩店的負責人詢問情況和解決辦法，但對方道歉的態度非常敷衍，「在我一再要求要一個合理解釋之後，該負責人說可以給我免單，送擦背券，我沒同意，他又說送我洗澡卡，我也沒同意，這個地方我再也不想來了。」她表示，她要求的是按摩店負責人以及那位闖進來的工作人員必須給她一個說法。

人妻表示，她已經帶著證據材料到了馬鞍山市花山區人民法院，「目前法院已經受理了，就等法院接下來的通知了。」

2月9日下午，翠林精選江東大道店的一名工作人員表示，真實情況與女顧客的說法不一樣，事發時房間裡除了那名女顧客，還有女顧客的丈夫、工作人員等，而且他們都蓋著被子，沒有全裸。當時跳閘了，房間裡面也看不見，「我們的電工師傅是一個很正直的人，他連看都沒看到，他就進去把電閘推了，然後就出來了。」

她表示，電工師傅也不是突然闖進去的，事發時電工師傅有敲門，而且按摩房裡的電閘和女顧客所躺的按摩床不在一個方向。考慮到顧客正在按摩，所以當房間裡的女顧客喊他的時候，他肯定不能轉頭，也沒有理對方，因此這個女顧客就更生氣了，「事後工作人員反映說，顧客是趴著的，還蓋著東西，電工師傅沒有看到。」

「我們當時跟女顧客說，可以給她免單，已經協商好了，後來她又不同意了」，她表示，「我們這家店開了這麼多年了，如果真的可以隨隨便便闖入，早就開不下去了。」