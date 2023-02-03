【廣編】OSIM福利品4折起！減壓養身椅首次開賣「人氣好命商品」驚喜價6.9折

▲2023年度唯一「福兔賀歲 福利品特賣會」，將在2/4(六)~2/19(日)高雄夢時代舉辦，人氣好命商品「沙發小天后」也祭出驚喜價6.9折。

圖、文／OSIM提供

春節過後，OSIM讓您開工不憂鬱！2023年度唯一「福兔賀歲 福利品特賣會」，將在2/4(六)~2/19(日)高雄夢時代舉辦，美腿機、按摩背墊、運動健身等保健商品，應有盡有，福利品全面4折起，數量有限，行動要快！

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【高雄夢時代購物中心】

時間：2023/2/4(六)~2023/2/19(日)

地點：高雄夢時代3樓 蛋型空間(高雄市前鎮區中華五路789號3樓)

電話：(07)823-2014