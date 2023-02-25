快訊／新冠累積確診破千萬！今本土+13281、增53死

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠確診累積破千萬！中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增13281例本土病例及245例境外移入；另確診個案中新增53例死亡；國內自2020年確診首例新冠肺炎個案，到今天累積確診已經達到1001萬2276人次。

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▲指揮中心2/25公布新冠疫情統計資訊。（圖／指揮中心提供）

今日確診13281例本土個案，較上周同日減少10.2%，目前呈現連續21天穩定下降。指揮中心發言人羅一鈞表示，今天是228連假開始，雖然國內室內口罩規定已經鬆綁，但提醒二二八連假出遊，如果到室內人潮擁擠，還是建議戴口罩。

此外，目前仍應戴口罩有2大場域，分別是「醫療照護機構」包含醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構，另則是「公共運輸及特定運具」包含車廂、船舶、航空器等運具及場站。羅一鈞也提醒，連假期間到醫院探病或者到長照機構探望親友，要戴口罩，另出遊搭遊覽車，計程車也都還是應該要戴口罩。

指揮中心已經宣布，0-6歲學齡前幼兒及65歲以上長者免費家用抗原快篩試劑，將如期至今年2月28日停止免費領取，請符合領用資格尚未領取的民眾，儘快持健保卡領取。另3月1日起，實施第十一輪家用抗原快篩試劑實名制，民眾可持健保卡購買。

羅一鈞表示，免費快篩暫時提供到2月28日為止，從3月1日起則還有實名制快篩以及其他自費快篩，可自各通路購買，如果後續疫情又有變化，會再評估是否提供免費快篩。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲藥局提供長者、幼兒免費快篩僅提供到2月28日為止，資料照。（圖／記者湯興漢攝）