清朝第一大貪官有多富？超狂豪宅一根柱子上百億　花園佈滿「蝙蝠」

記者蔡儀潔／北京報導

清朝第一大貪官和珅有多富？走進北京恭王府，便可感受「富可敵國」的震撼，例如錫晉齋內的金絲楠木柱子就號稱價值上百億元。有趣的是，窗櫺等處的裝飾都是「蝙蝠」，而這取「福」字諧音，因此北京人常說，「到故宮要沾沾王氣，到長城要沾沾霸氣，到恭王府就一定要沾沾福氣」。

▲恭王府佔地6萬1120平方公尺。（圖／記者蔡儀潔攝）

「一座恭王府，半座清朝史」恭王府走過清朝從盛至衰的潮起潮落，歷經乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、宣統共七代皇帝，先後有和珅、豐紳殷德、嘉慶的弟弟永璘、恭親王奕訢居住。

實地走進恭王府，可以見到疫後復甦的旅行人潮大批湧入，除旅行團導遊熱情講解外，還有許多網紅在現場直播，而他們所娓娓道來的，都是恭王府第一任主人和珅的故事。

▲鈕祜祿和珅乾隆晚期到嘉慶初年權傾天下，是中國歷史上最貪婪的官員。（圖／百度百科）

和珅作為清朝最大的貪官，他的府邸無論從選址還是建築材料的選用，都彰顯奢華富貴。首先，恭王府風水極好，選址上位於北京「水龍脈」上的「龍腹之穴」。

據傳，北京有兩條龍脈，一是「土龍」，即故宮所處的龍脈；二是「水龍」，指什剎海、後海和北海一線。恭王府確實經歷了嘉慶皇帝抄家、英法聯軍攻打等後，依然保存完好。

▲錫晉齋內的豪華裝飾。（圖／記者蔡儀潔攝）

內部裝修上，和珅的府邸比故宮還豪華，例如錫晉齋幾乎複製了故宮的寧壽宮，而木材更「升級」成千年不腐的金絲楠木。民間盛傳，一根柱子換算下來價值超過25億元人民幣，折合新台幣超過110億元。傢俱則採用「螺鈿嵌」技術，嵌入加工後的貝殼，在陽光下珠光閃閃。

▲大戲樓。（圖／記者蔡儀潔攝）

另一處熱門建築是佔地約700平方公尺、沒有一顆釘子的「大戲樓」，它是中國現存最大的全封閉式清代戲樓，可以容納百人聽戲。

在古代，這個戲樓沒有任何音響設備，卻能讓各個角落都聽清戲台的聲音，而這是因為它採取聚聲木材建造。為了保證聲音逼真，戲台下掏空後放置多口大水缸，增大了共鳴混響空間。

▲▼ 蝙蝠裝飾。（圖／記者蔡儀潔攝）

有趣的是，這座府邸的「祥獸」是「蝙蝠」，取「蝠」字音，以蝠襯福，花園內幾乎所有建築上都有各式蝙蝠，例如窗格、欄桿、椽頭等等，總共有9999隻。由於「萬」只有皇帝才能用，他偷藏了康熙親筆的「福」字，湊齊第一萬個。

▲天下第一福字。（圖／今日頭條）

如今，該幅康熙寫的「福」字被稱為「天下第一福」，如今仍掛在後花園的假山內，遊客大排長龍入內欣賞，還會伸手摸一摸表面來沾沾「福氣」，一旁的工作人員則不斷提醒「不准停留」。

一名廣東來的女遊客向《東森新媒體ETtoday》表示，現在疫情解封了，她和友人來北京玩5天，恭王府聽聞是必到景點，於是來打卡。對於北京近期的旅遊熱潮，她表示，人比想像的多很多，但因有人流管控，所以不會太混亂。