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資金不掉鏈　勞發署微創貸款最高可貸200萬！

▲「微型創業鳳凰貸款」不僅提供最高200萬額度，還有免保證人、擔保品、前2年免利息、免費創業課程、創業輔導等6大保證，歡迎有創業資金需求民眾申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「微型創業鳳凰貸款」不僅提供最高200萬額度，還有免保證人、擔保品、前2年免利息、免費創業課程、創業輔導等6大保證，歡迎有創業資金需求民眾申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

巧婦難為無米之炊，創業當老闆最煩惱資金不到位，勞動力發展署「微型創業鳳凰貸款」不僅提供最高200萬額度，還有免保證人、擔保品、前2年免利息、免費創業課程、創業輔導等6大保證，歡迎有創業資金需求的民眾提出申請。

▲「微型創業鳳凰貸款」不僅提供最高200萬額度，還有免保證人、擔保品、前2年免利息、免費創業課程、創業輔導等6大保證，歡迎有創業資金需求民眾申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，「微型創業鳳凰貸款」只要是年滿20歲至65歲女性、45歲至65歲的男性或是65歲以下設籍離島滿3個月的成年人，並曾於3年內完成18小時的創業研習課程、經創業諮詢輔導，所營事業員工數(不含負責人)未滿5人，就可以提出申請。

▲「微型創業鳳凰貸款」不僅提供最高200萬額度，還有免保證人、擔保品、前2年免利息、免費創業課程、創業輔導等6大保證，歡迎有創業資金需求民眾申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟進一步說明，創業不難，難的是是否有做好創業的準備，雲嘉南分署今年度仍會持續辦理一系列創業入門及進階課程，幫助新頭家們強化經營管理知識，例如認識工商登記與法規、成本結構與控管、行銷基礎與商品定位、銷售通路開發、創業評估及創業甘苦談等創業先備技能，同時考量防疫與民眾有地域上的不便，課程將採實體與線上同步進行，3、4月將分別開設創業入門班(3/7雲林場、3/28台南場)、及創業進階班(3/21-23雲林場、4/17-19台南場)，網路報名請洽微型創業鳳凰官網(https://beboss.wda.gov.tw)，或可撥打0800-092-957免付費專線洽詢。

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關鍵字：

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