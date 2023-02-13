廣西南寧刺激房市買氣　推「貸款期限延至80歲」　

▲南寧一售樓中心內的宣傳螢幕已打出「購房貸款年齡最長可到80歲」的標語。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

廣西南寧10日深夜傳出當地有多個建案樓盤「貸款期限延至80歲」的消息，迅速在微博、微信朋友圈等社群瘋傳，引起外界關注，一度誤解為80歲的長者可以申請房貸，也引起「債留子孫」的疑慮。據悉，南寧市內各銀行確實有調整借款人貸款期限至80歲，也有60歲左右的欲購屋者，也因此變成符合相關銀行貸款20年的規定。

▲廣西南寧的新成屋建案。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，南寧大唐地產、龍光地產、銀光地產、綠地集團等多家房企的相關營銷負責人均稱已知悉該項政策，個別房企明確表示「已在跟進」，近期旗下多個主力樓盤將與合作銀行推出類似房貸政策。

一間在當地良玉大道的售房中心內，宣傳螢幕上已經直接打出，「再添利好，購房貸款年齡最長可到80歲」的宣傳標語。對此，銷售人員透露，該樓盤與中信銀行進行合作，推出該項房貸政策，只要徵信正常，男女購房者均可享受。

中信銀行南寧分行則指出，該行在2月10日已下發通知，正式將個人住房按揭貸款借款人的年齡期限從原先的70歲調整至80歲，即便是年滿50歲的購房者，只要符合貸款條件，均可按最高30年期限申請房貸。

不過，對於外傳借款年齡上看80歲的資訊，某開發商南寧分公司銷售人員澄清，「貸款人年齡加貸款期限」可放寬至不超過80年，但「貸款人年齡不超過70歲」這一規定並沒有改變，且相關業務前提是，銀行已經覈實貸款人收入流水滿足貸款要求。截至目前，新規定尚未有業務落地。」

易居房地產研究院研究總監嚴躍進強調，貸款人年齡加貸款期限延長，代表50歲之前的人都能夠貸足30年，「事實上，這部分人具有非常好的貸款優勢，以後延遲退休，收入是有保障的。這個政策在某種程度上照顧了一些老年人或者中老年人的購房養老需求。」